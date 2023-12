“Auguri di un inverno speciale”. Livorno, in una scuola elementare scompare il Natale: è polemica

Livorno, 21 dicembre 2023 – È scomparso il Natale. Accade alla scuola elementare Carlo Bini di Livorno, dove in un biglietto di auguri scritto da un bambino la parola “Natale” è stata sostituita da “Inverno”. Il biglietto recita infatti: “Auguri di un inverno speciale, pieno di pace, amore e gioia”. A segnalare l’accaduto è Alessandro Perini, consigliere comunale di Livorno per Fratelli d’Italia.

Immediatamente è scattata la polemica politica. "È vergognosa la decisione assunta nella scuola elementare Carlo Bini, dove i bambini sono stati costretti a fare biglietti di auguri per "un felice Inverno" – attacca il senatore di FdI Marco Lisei, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali e Commissario Provinciale di Livorno –. La fantasia si spreca pur di rinunciare alle nostre identità e tradizioni, che Festa sarebbe quella dell'Inverno? Forse qualcuno pensa di essere in Lapponia, ma a Livorno non ci risulta siano presenti renne e ghiacciai. Cancellare il Natale e la nascita di Gesù, non è solo un affronto alle nostre tradizioni, ma una privazione per tanti bambini. Nella storia di Maria, Giuseppe e di quel bambino nato in una stalla ci sono valori umani che sono universali. L'amore e il rispetto per la famiglia, la centralità della donna, la vicinanza agli ultimi e l'umiltà. Senza considerare che ormai il Natale è una festa non solo cristiana, ma riconosciuta nella gran parte delle culture. Purtroppo, prendiamo atto che per qualcuno la parola Natale è diventata impronunciabile, forse per una sottomissione alla cancel culture.