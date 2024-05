Attrattività dei borghi storici: successo per il corso di formazione nell’azienda Miniconf, selezionata una stagista

Arezzo, 27 maggio 2024 – Si è conclusa con successo la prima esperienza formativa all’interno dell’azienda Miniconf, che ha visto la partecipazione di 8 ragazze provenienti da tutta Italia ad un corso di 180 ore all’interno dell’azienda Miniconf e la successiva selezione di una stagista inserita nell’ufficio progettazione dell’azienda, Francesca Venturi.

I principali contenuti del corso di 3 mesi frequentato dalla stagista selezionata sono stati:

- ridimensionamento e preparazione grafiche per la collezione;

- preparazione pagine grafiche (Sketch Book);

- collaborazione nell’individuazione di proposte grafiche creative.

Il corso di formazione è rientrato nel più ampio progetto di attrattività dei borghi storici «Laudato Sii» promosso da Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna, che vede a settembre l’inizio di un nuovo corso sempre con sede nell’azienda Miniconf.

Le 8 ragazze che inizialmente hanno partecipato a questa prima esperienza, hanno frequentato delle vere e proprie lezioni nella sede di MiniconfSpa per due settimane. Ben 180 ore di frequenza per un’opportunità offerta dai comuni di Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna, che insieme all’azienda, hanno pensato a questa occasione formativa senza far gravare sulle partecipanti alcuna spesa, compresi i costi relativi al vitto e all’alloggio. Tra queste, Francesca Venturi, è stata selezionata per uno stage di 3 mesi recentemente rinnovato.

Il progetto, oltre a ad offrire una possibilità di crescita formativa alle studentesse, ha coinvolto il territorio, in quanto le corsiste sono rimaste per due settimane in Casentino, alloggiando a Raggiolo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e hanno conosciuto la vallata partecipando ad escursioni e prendendo parte a vere e proprie esperienze sul territorio.