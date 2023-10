Attentato a Bruxelles, le reazioni in Toscana: “Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura”

Firenze, 16 ottobre 2023 – Sgomento e rabbia anche in Toscana per l’attentato a Bruxelles, dove due cittadini svedesi sono stati uccisi da un uomo che ha sparato in strada con un kalashnikov al grido di “Allah Akbar”.

La prima a essere intervenuta su quanto accaduto è l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi che da oltre quattro anni vive proprio a Bruxelles: “Nel cuore simbolico dell’Europa, poco fa almeno due persone innocenti sono morte e diverse sono rimaste ferite in seguito ai colpi di arma da fuoco esplosi da un attentatore che adesso è ricercato dalla polizia – scrive Ceccardi. Il terrorismo islamico è ovunque e sta colpendo nelle nostre strade. Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura. L'Occidente deve reagire!”.