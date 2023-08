Ateneo, chiarimento sui Corsi universitari ad Arezzo

Arezzo, 30 agosto 2023 – In relazione ai recenti interventi della Consigliera Valentina Vaccari seguiti all’accordo tra Comune di Arezzo e Università di Siena per la concessione dello stabile delle Logge del Grano, l’Università è costretta a rettificare alcune affermazioni errate e a fornire alcuni chiarimenti. Innanzi tutto va precisato che “Patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari” non è un Corso di studio annunciato e mai realizzato, come sostiene la dottoressa Vaccari, bensì un curriculum del Corso di laurea in Servizi Giuridici, attivato nel 2021 e che si svolge regolarmente presso la Ex-Casa delle Culture.

Inoltre dal prossimo anno accademico l’Università di Siena apre a Arezzo una nuova laurea magistrale in “Lingue per l’impresa e lo sviluppo”, progettata di concerto con enti e imprese del territorio. Ai corsi di laurea triennali e magistrali di recente istituzione va aggiunto anche il Corso di specializzazione per insegnanti di Sostegno, cui vengono ammessi tra i 300 e i 500 studenti all’anno.

Si tratta di nuove e importanti attività didattiche che testimoniano la volontà dell’Università di Siena di ampliare e arricchire la sua offerta formativa nel territorio aretino; e che evidentemente spiegano la necessità di reperire nuovi spazi per una comunità universitaria in costante crescita. L’Ateneo esprime tutta la sua gratitudine al Comune di Arezzo per aver accolto questa richiesta, che ci consente di proseguire nell’opera di rafforzamento e ampliamento dell’offerta formativa universitaria in città.