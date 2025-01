Arezzo, 21 gennaio 2025 – Asilo nido di Bibbiena stazione, procedono i lavori.

Procedono a pieno ritmo i lavori di costruzione del nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Siamo estremamente soddisfatti per come stanno procedendo i lavori. L’intervento è uno di quelli che consideriamo fondamentale per completare un percorso organizzato e ben strutturato per le famiglie su Bibbiena Stazione. La struttura è collocata a pochi passi dalla scuola materna in un terreno di proprietà comunale. Ma qui vicino ci sono anche un parco pubblico attrezzato, un centro sportivo e la stazione ferroviaria. Si tratta di un insieme di servizi essenziali fatti appositamente per le famiglie. Crediamo che il nostro territorio possa offrire tanto ai giovani nuclei familiari che hanno bisogno di comodità e strutture di sostegno al ruolo genitoriale e alla conciliazione dei tempi, dove la vita non è cara come in città e c’è una comunità accogliente. Per sostenere le famiglie e l’infanzia, continueremo a investire su servizi innovativi come quello che sta sorgendo e al quale stiamo dedicando risorse importanti”.

L’Asilo nido di Bibbiena Stazione sorge in un terreno di proprietà comunale ed è uno degli interventi resi possibili con fondi PNRR grazie a un progetto comunale realizzato internamente. L’investimento complessivo è di 1 milione e mezzo di euro.

Con l’asilo di Bibbiena Stazione raddoppieranno anche i posti dedicati al nido aggiungendo questo servizio a quello storico del paese di Soci.

Vagnoli conclude: “Con questo asilo avremo un’altra struttura all’avanguardia e a impatto zero, completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, realizzata in acciaio e cemento con tamponature tecniche di ultima generazione. Anche da questo punto di vista le nostre scuole sono un fiore all’occhiello di questa comunità che consegna al futuro strutture che impattano poco sull’ambiente e sulle economie pubbliche. Ringrazio i nostri uffici per il lavoro svolto anche in questa occasione, il vice Sindaco e Assessore ai lavori Pubblici Matteo Caporali”.