Asili nido in Toscana, Giani annuncia: “Gratis per le famiglie sotto i 35mila euro”

Bambini giocano in un asilo nido (Foto di repertorio Ansa)

Firenze, 14 febbraio 2023 – Asili gratis in Toscana per le famiglie con meno di 35mila euro di reddito. È il progetto annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Noi presenteremo il 20 febbraio il progetto, unico tra le regioni italiane e leader a livello europeo, in cui utilizziamo fondi del Fse, compartecipato da ingenti risorse regionali, per garantire a tutte le famiglie che hanno meno di 35mila euro di reddito gli asili nido gratis", ha detto Giani. Secondo il governatore toscano c'è la necessità di essere “molto concreti”, anche per riportare entusiasmo tra i cittadini e anche in ottica politica. “Vedo sfiducia nel fatto che la politica possa risolvere i problemi di ogni giorno – ha aggiunto Giani -. E noi sotto questo aspetto dobbiamo mandare dei messaggi precisi". Il messaggio sugli asili, almeno, è molto preciso.