Arrivano gli Swedish House Mafia. Si balla sugli spalti delle Mura

Entra nel vivo nel centro storico il Lucca Summer Festival, dopo gli eventi sugli spalti delle Mura. Stasera in piazza Napoleone per gli Swedish House Mafia sono attesi oltre 7mila spettatori, pronti a ballare e scatenarsi per oltre due ore e nel segno della musica dance, nell’unica data italiana del loro tour. I tre dj e produttori svedesi, Sebastian Ingrosso, Steve Angello & Axwell (chiare le origini dei primi due) sono di nuovo insieme dopo una lunghissima pausa per il progetto più grande della loro carriera, il “Paradise Again World Tour“, con 29 date in cinque mesi, in undici paesi e due continenti.

Nati nel 2008, scioltisi nel 2013 e riunitisi di nuovo nel 2018, gli Swedish House Mafia hanno infranto ogni regola della musica elettronica: Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell hanno fuso la musica house con hip-hop, beat-craft e attitudine rock ‘n’ roll. Portando la cultura dance dai club alle arene e agli stadi su una scala senza rivali, sono diventati il primo gruppo elettronico ad essere headliner (sold out) al Madison Square Garden nel 2011 e i primi sul palco principale del Coachella nel 2012. Il gruppo ha ottenuto due nomination consecutive ai Grammy® nella categoria “Best Dance Recording” per il disco di platino “Save the World” nel 2012 e per il multi- platino “Don’t You Worry Child” nel 2013. La rivista Rolling Stone ha descritto la loro fulminea ascesa come "la ridefinizione della cultura rave", mentre il New Musical Express li ha definiti "le rockstar della dance".

La curiosità è che solo dopo il “Save The World Reunion Tour“ nel 2019, gli SHM si sono decisi a realizzare il primo album della carriera, uscito ben tre anni dopo, nel 2022, “Paradise Again“. Il disco vanta grandissime collaborazioni: Ty Dolla $ign & 070 Shake, The Weeknd, Sting, A$AP Rocky, Seinabo Sey. “Paradise Again“ ha dato il via a un’altra era non solo per il trio, ma per la musica elettronica in generale. È infatti entrato nella Top 10 di sette classifiche mondiali, conquistando il primo posto nella Billboard Top Dance/Electronic Albums Chart statunitense e il primo nella UK Dance Albums Chart. Il brano “Moth To A Flame” è diventato inoltre multiplatino o disco d’oro in nove paesi.

Il Summer ora prosegue a ritmi vertiginosi. Mercoledì 3 luglio sarà la volta di Tedua per uno show da tutto esaurito. Stessa situazione anche per Geolier che si esibirà venerdì 5 luglio: sono ormai rimasti gli ultimi biglietti. Altri due concerti sold out nel fine settimana: sabato il doppio show di Tom Morello e Smashing Pumpkins e domenica Rod Stewart, per l’unica e attesissima data italiana.

Paolo Ceragioli