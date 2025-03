ARezzo, 8 marzo 2025 – Arriva un carabiniere alla stazione di Castiglion Fiorentino.

Il sindaco Agnelli incontra Lucia d’Amico accompagnata dal Capitano De Santis e il comandante della stazione, il Luogotenente Donato Amodio.

“Il mio benvenuto al Carabiniere Lucia D'Amico che ha preso servizio presso la Stazione di Castiglion Fiorentino. Anche questo è un modo per augurare buona festa a tutte le donne”.

È questo il saluto del sindaco Mario Agnelli durante l’incontro alla presenza, tra gli altri, del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, Antonio De Santis.

Un momento istituzionale che sottolinea l’importanza della collaborazione tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la tutela del territorio e il supporto alla cittadinanza.

Soddisfazione anche da parte del Capitano Antonio De Santis, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, che ha evidenziato l’importanza dell’arrivo di nuove risorse, con un particolare apprezzamento per la componente femminile:

“L’ingresso del nuovo carabiniere nella Stazione di Castiglion Fiorentino” – sottolinea il Capitano De Santis - “rappresenta un valore aggiunto per il controllo del territorio e per il rapporto diretto con la cittadinanza. La presenza di personale femminile, sempre più rilevante nell’Arma, permette di rispondere con maggiore sensibilità alle esigenze dei cittadini e delle fasce più vulnerabili della popolazione. Con questo potenziamento, la Stazione di Castiglion Fiorentino va a regime, garantendo una maggiore capillarità nei servizi di sicurezza e prossimità. Il rafforzamento dell’organico a livello zonale, di tutta la Valdichiana, rappresenta un passo avanti nella strategia di presidio del territorio, confermando il ruolo dell’Arma come istituzione vicina ai cittadini e pronta a rispondere alle esigenze della comunità con professionalità e dedizione.”