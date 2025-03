Arezzo, 24 marzo 2025 – Arianna Stocchi è il nuovo presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. Ad accompagnarla nel mandato 2025/2026 tre giovanissimi vicepresidenti: Alessandro Conti, Alice Fardelli e Martina Guerri.

La nomina è arrivata a seguito delle elezioni che si sono svolte sabato 22 e domenica 23 marzo nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, dal cui esito sono stati decretati anche gli altri membri del Comitato: segretario e addetto alla comunicazione è stato nominato Andrea Talanti, cassiere Tommaso Carnesciali, addetto al tesseramento Luca Simonetti, addetto al bar/cucina Giacomo Capacci, addette all’allestimento Martina Pasquini e Agnese Versari, addetto alle scuderie Gabriele Fei e addetta al culto e al museo Marta Amatucci.

Arianna, classe 2001, è ormai da anni parte attiva del gruppo giovanile e ha già ricoperto il ruolo di addetta all’allestimento negli ultimi due mandati. Biancoverde fin dalla nascita, ha sempre partecipato con impegno e dedizione a tutte le iniziative del quartiere, arrivando ad esordire come dama in piazza Grande nel 2022.

"Per chi come me vive e respira il Sant’Andrea fin da bambina poter rappresentare questi colori e il nostro Comitato Giovanile in qualità di presidente è un onore – commenta la neopresidente Stocchi – Credo sia doveroso ringraziare chi ha riposto in me la sua fiducia, non per ultimo il presidente uscente Carlo Alberto Nocentini. Il mio in bocca al lupo va a tutti i neoeletti, una squadra forte e compatta che non ha intenzione di porsi limiti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita importante del gruppo giovanile: l’obiettivo è quello di avvicinare sempre più ragazzi alla nostra realtà, e non disperdere il bellissimo patrimonio che abbiamo creato. La Giostra di giugno si fa sempre più vicina, lavoreremo per portare il nostro contributo a tutto il Quartiere, senza far mai venire meno il nostro entusiasmo”.

“Faccio gli auguri di buon lavoro, miei e del consiglio direttivo, alla neoeletta presidente del comitato giovanile Arianna Stocchi – dichiara il rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio Carboni – sono certo che insieme al nuovo gruppo dirigente farà un ottimo lavoro, in continuità con l’impegno profuso dai suoi predecessori. Ringrazio a tal proposito il presidente uscente Carlo Alberto Nocentini per il suo contributo alla causa del quartiere”.