Arezzo, patto tra aziende per far crescere progetti digitali e cultura informatica

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Uno Informatica S.p.a, azienda aretina leader nel settore dell’Information Technology con oltre 40 anni di esperienza, annuncia il suo ingresso nella compagine societaria di Euroinformatica S.r.l, una realtà consolidata e innovativa che, sempre a partire da Arezzo, dal 1993 si distingue per lo sviluppo di soluzioni applicative gestionali e per il supporto ai processi aziendali delle piccole e medie imprese. Questa operazione rappresenta un passo strategico cruciale per entrambe le aziende, che condividono valori e visioni comuni. La partnership punta a rafforzare la presenza nel mercato delle Pmi, offrendo soluzioni personalizzate, innovative e all’avanguardia, capaci di rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione.

“L’ingresso in Euroinformatica rappresenta una straordinaria opportunità per integrare competenze, risorse e know how. Grazie a questa collaborazione svilupperemo soluzioni sempre più avanzate, mantenendo al centro l’obiettivo di migliorare la competitività delle aziende nostre clienti”, dice Francesco Camorri, vicepresidente di Uno Informatica.

“Siamo lieti di accogliere Uno Informatica nella nostra compagine societaria. La collaborazione con un’azienda di tale esperienza e visione ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di leader nel settore applicativo, offrendo ai nostri clienti soluzioni su misura e di altissimo livello”, spiega Giuseppe Pianaccioli, presidente di Euroinformatica.

Sinergie per il futuro del settore IT

Uno Informatica e Euroinformatica condividono una storia decennale e una cultura aziendale focalizzata sull’innovazione tecnologica e la valorizzazione del capitale umano. Con oltre 60 professionisti complessivi tra dipendenti interni ed esterni (45 di Uno Informatica e 15 di Euroinformatica), le due aziende si impegnano a:

rafforzare la cultura digitale tra le PMI, promuovendo l’utilizzo dell’informatica non solo come strumento operativo, ma come leva strategica per la crescita;

ampliare l’offerta di soluzioni applicative e servizi IT, sfruttando l’esperienza combinata nei settori locali e nazionali;

sviluppare progetti congiunti che integrino innovazione, sostenibilità e personalizzazione, mantenendo alta la qualità del servizio al cliente.

Le due aziende continueranno a operare mantenendo le rispettive identità e punti di forza, sviluppando strategie sinergiche che valorizzino la complementarietà delle loro competenze. Questa collaborazione mira a creare un valore aggiunto per le aziende clienti, accompagnandole in un percorso di trasformazione digitale e di crescita sostenibile.

Le aziende

Uno Informatica S.p.A.

Fondata nel 1986, Uno Informatica S.p.A. è un’azienda leader nel settore IT, specializzata in soluzioni di infrastruttura, sicurezza informatica e servizi cloud. Con sede ad Arezzo e oltre 40 anni di esperienza, Uno Informatica è un punto di riferimento per le grandi aziende e le Pmi che cercano soluzioni tecnologiche avanzate e consulenze personalizzate. L’azienda si distingue per il suo approccio customer-centric, che combina innovazione tecnologica e attenzione ai bisogni specifici dei clienti. Per ulteriori informazioni: www.unoinformatica.it

Euroinformatica S.r.l.

Fondata nel 1993, Euroinformatica S.r.l. è una realtà consolidata nel panorama IT, specializzata nello sviluppo di software gestionali e soluzioni applicative per le PMI. Con una forte presenza nel mercato nazionale e una storia di oltre 30 anni, Euroinformatica si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate, progettate per migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende. Tra le sue aree di specializzazione si trovano anche nicchie di mercato come il settore dei metalli preziosi e non (Aureo) e delle biciclette (Bike Solution). Per ulteriori informazioni: www.euro.it

