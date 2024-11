Arezzo, lo chef Damiano Carrara inaugura il nuovo salone Hyundai di Toy Motor

Arezzo, 12 novembre 2024 – Davanti a un pubblico di alcune centinaia di persone, è stato lo chef Damiano Carrara, celebre pasticcere e conduttore televisivo, a tenere a battesimo ad Arezzo il nuovo salone Hyundai di Toy Motor, una struttura moderna che va ad ampliare i servizi già offerti in città dalla concessionaria. Con l’apertura di questo nuovo show room, inaugurato in via Giambattista Vico 3, sabato 9 novembre, sale a trentacinque il numero delle persone impiegate da Toy Motor ad Arezzo. Un investimento importante, su cui l’azienda punta molto, come dimostra anche l’evento che è stato organizzato per l’occasione cercando di coinvolgere l’intera città. Star della giornata, per l’appunto, è stato Damiano Carrara che si è cimentato in uno show coking davanti a tantissimi fan e clienti. La compagnia Kronos Acrobatic Theater si è inoltre esibita in un suggestivo spettacolo di fuoco e danze aeree. E poi ancora musica, dj set e l’anteprima del festival internazionale del cioccolato Eurochocolate che quest’anno approda per la prima volta ad Arezzo nell’ambito della Città del Natale. Non a caso erano presenti anche il patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, e le mascotte dell’evento. Durante la giornata, poi, i ragazzi delle giovanili dell’Arezzo Basket, di cui Toy Motor è partner, hanno potuto divertirsi giocando nei campi da pallacanestro allestiti negli spazi esterni della concessionaria. Una forte sinergia, quindi, tra l’azienda perugina e il territorio aretino come testimonia anche la forte presenza dell’amministrazione comunale, con ben tre assessori alla cerimonia del taglio del nastro, Alessandro Casi, Monica Manneschi e Alberto Merelli: “Siamo venuti a testimoniare – ha dichiarato Merelli – l’attenzione che la nostra amministrazione ha nei confronti degli imprenditori che vengono a investire e aprire nuove attività nel nostro territorio. Tra l’altro Toy Motor è una realtà importante, che si occupa di un settore nei confronti del quale gli aretini sono sempre stati sensibili poiché il comparto dell’automotive ad Arezzo ha sempre occupato una fetta di mercato importante”. Alla festa inaugurale sono intervenuti i vertici aziendali di Toy Motor – tra cui il titolare Pierfranco D’Attoma, il brand manager Hyundai, Lorenzo Sabatini, e il marketing manager, Bruno Bellarosa – il direttore area Centro Italia di Hyundai Italia, Gianluca Mattei, e Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione Arezzo in tour. “Questo investimento – ha ricordato Sabatini – completa il progetto iniziato da Toy Motor ad Arezzo con il brand Toyota. Oggi siamo presenti anche con il marchio Hyundai e abbiamo inaugurato pure un centro per l’usato. Vogliamo diventare il punto di riferimento per la mobilità per tutta la provincia”. Con questa nuovo spazio, la concessionaria Toy Motor di Arezzo ha oggi una struttura di 1.000 metri quadrati coperti e un piazzale di circa 3.000 metri quadrati. “Il nuovo show room ha un design moderno e accattivante – ha spiegato Sabatini –, ma l’aspetto più importante è quello meno visibile: la struttura è infatti totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Guardiamo con attenzione ai temi della sostenibilità e dell’ambiente e stiamo introducendo le nuove tecnologie energetiche in tutte le nostre sedi”. “Abbiamo investito tanto in questo territorio – ha concluso Bellarosa – perché vogliamo soddisfare le esigenze di tutti coloro che vogliono garantirsi un servizio di mobilità all’avanguardia con prodotti sostenibili e di assoluta affidabilità. D’altronde Hyundai è un punto di riferimento per il design e l’innovazione tecnologica. Ringraziamo il Comune che ha creduto in noi e ci ha sostenuto in questa nuova avventura che ha consentito pure di creare nuovi posti di lavoro”.

Nicola Torrini