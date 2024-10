Arezzo: lavori in via Romana, modifiche ai percorsi dei bus

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Ad Arezzo da oggi, martedì 1°ottobre 2024, fino al termine dei lavori, è prevista la chiusura completa al transito veicolare di via Romana.

Le linee extraurbane 138 - LS5 - LS6 – 21S - 22S effettueranno le seguenti variazione:

in uscita dal centro città dall'intersezione con viale Don Minzoni svolteranno a destra fino alla rotatoria di viale Dante, poi proseguiranno su viale Dante fino alla rotatoria di via Romana e regolare percorso.

in entrata in città percorreranno viale Dante poi svolteranno in via Manzoni, in via Romana e regolare percorso.

In uscita dalla città verrà autorizzata la fermata di via Dante.

Inoltre, nei giorni di modifica della viabilità, saranno soppresse le fermate lungo via Romana. In direzione uscita dalla città, le fermate per i servizi extraurbani più vicine utilizzabili sono:

viale Dante Scuola Severi ID fermata: 9@A00T1;

via Romana 188 - San Lazzaro ID fermata: 9@A001C.

Mentre, le fermate in direzione centro (solo discesa) sono:

via Romana 135 - San Lazzaro ID fermata: 9@A008N;

via Romana 68 - San Marco ID fermata: 9@A008V.

Inoltre, fino alle ore 18 di giovedì 31 ottobre 2024 sarà chiuso al transito l’abitato di Quarata. Le linee P/1 e LAP109 transiteranno in entrambe le direzioni dalla SP1 Setteponti.

Saranno soppresse le seguenti fermate:

9@A031Q - Sp Setteponti Vecchia Opp 248 Scuola Elementare

9@A031U - Sp Setteponti Vecchia 181 Succ. Pp.Tt.

6@A0811 - Loc. Quarata Di Fronte Nc.49

9@A0351 - Quarata - Chiesa

9@A0355 - Quarata 5

9@A0359 - Str. Settep. Vecchia Quarata Z.Ind

6@A035C - Quarata 20

9@A0812 - Loc. Quarata Di Fronte Nc.54

6@A039H - Quarata - Opp Chiesa

9@A039D - Sp Setteponti Opp 5 - Case Popolari

9@A0398 - Str. Settep. Vecchia Quarata Z.Ind Vs Ar

6@A0394 - Sp Setteponti Opp 20

Le fermate alternative utili saranno:

6@A031M - Sp Setteponti 345 - Ripa Quarata

9@A039V - Sp Setteponti Opp 345 - Ripa Quarata

6@A0390 - Sp Setteponti Opp 74

9@A035G - Str. Setteponti 74 Opp Biv Cerace

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.