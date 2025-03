Arezzo e la Giostra nel nuovo Ep di Luca Agnelli

Arezzo, 6 marzo 2025 – C'è aretinità e un pizzico di Giostra del Saracino dentro al nuovo album di Luca Agnelli, dj e producer aretino, che uscirà domani, venerdì 7 marzo, con "Take Control", il nuovo ep che vede in copertina un cavaliere, ispirato all'arte di Gustave Doré, pittore francese dal tratto potente come lo è la sua musica. Un cavaliere che Agnelli, leggendovi un'assonanza con la Giostra del Saracino, ha voluto legare alla sua città e ad una delle sue massime espressioni con uno shooting fotografico che accompagnerà la promozione del disco e nel quale il dj è ritratto con gli abiti della Giostra e sul petto il cavallo emblema di Arezzo. Due mondi diversi che si incontrano tra tradizione e innovazione e che rinsaldano un legame che Agnelli ha sempre sentito stretto con la sua terra. Non a caso ha scelto Etruria Beat quale nome per la sua etichetta e non è nuovo a portare Arezzo dentro alle sue sonorità mostrando le sue origini a centinaia di migliaia di follower. Nel 2018, Agnelli, aveva infatti presentato il suo disco Etruria Beat N.50 all’interno della sala dell'orologio astronomico del Palazzo di Fraternita, e dal terrazzo, in Piazza Grande, aveva realizzato un dj set andato in onda su Beatport, piattaforma online mondiale di riferimento per dj e addetti ai lavori per la musica elettronica. Inoltre aveva scelto la Chimera, altro simbolo di Arezzo, per l'artwork della sua traccia Dangerous (Etruria beat 060).

Luca Agnelli è uno dei dj e produttori italiani più rinomati al mondo per i suoi set energici e potenti, in continua evoluzione musicale. Eclettico, creativo, curioso, coinvolgente, dallo stile inconfondibile, trasmette passione ed adrenalina. Fondatore, come già ricordato, di Etruria Beat Records, label internazionale nata nel 2010, ha prodotto artisti del calibro di Nico Moreno, Alignment, Amelie Lens, Oguz, Fantasm, Azyr, Alt8, Lessss, Carv, Diøn, Vieze Asbak, Ben Sims, Slam, Truncate, Radio Slave e molti altri e ha tra i suoi remix piu rilevanti il capolavoro di Moby “Porcelain” e “Brujeria" di Salmo & Noyz Narcos. Ha inoltre collaborato con Radio Deejay, M2o e Radio Italia Network. Nel 2018 si è aggiudicato l’Italian Dance Music Awards come miglior dj techno. Ha suonato nei più importanti club e festival di tutto il mondo e collabora regolarmente con alcune scuole di musica come SAE institute Milano, SEEDJ, MAT Academy.

L'ep in uscita domani, "Take Control”, è composto da due tracce potenti che mettono in mostra l'abilità di Luca Agnelli nel creare continuamente diversi scenari sonori sempre pieni di energia e forza. Musica potente destinata ad un pubblico internazionale accompagnata da un'immagine di lui che si lega con la Giostra del Saracino.