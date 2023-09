Arezzo diventa capitale dello shopping online per un giorno con il sostegno di Shoppy

Arezzo, 4 settembre 2023 – Si chiama Shopify Editions Summer ‘23 ed è il primo evento in Italia dedicato allo shopping online organizzato da Shopify, colosso canadese del commercio elettronico. Sostenuto da Shoppy primo mobile App builder no-code europeo ideato da Mumble per gli e-commerce attivi sulla piattaforma Shopify, il 14 settembre 2023 eleggerà Arezzo a capitale dello shopping al di fuori dei confini dei negozi fisici per un giorno. Gratuito e aperto a tutti previa registrazione, l’evento, che si terrà nella frazione di Rondine, è pensato per riunire professionisti, sviluppatori, manager e imprenditori provenienti da ogni parte d’Italia in un’unica giornata dedicata alla formazione e al confronto sulle nuove tendenze dello shopping online e offline.

Tra i relatori vi sarà anche Mattia Farina, Co-Founder e CEO di Mumble che, in una tavola rotonda dedicata alla tecnologia, porterà l’esperienza di Shoppy e parlerà delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per vendere su internet rispondendo anche alle domande del pubblico.

“Shoppy sponsorizza questo evento ospitato dalla città di Arezzo per sostenere la community di Shopify di cui fanno parte anche piccoli commercianti che nell’E-commerce hanno trovato l’alleato giusto per incrementare le proprie vendite anche al di fuori del confine dei negozi fisici. La giornata ci consentirà di incontrare poi professionisti, partner, clienti e prospect interessati a Shopify e a Shoppy, la nostra piattaforma di creazione di App per E-commerce su Shopify nata per rispondere al nuovo comportamento di acquisto degli utenti basato sullo shopping da mobile.” - dichiara Mattia Farina, Co-Founder e CEO di Mumble. I lavori chiuderanno con un aperitivo dai sapori locali e la possibilità di visitare la città con una guida del territorio. L’appuntamento è per le 14 di giovedì 14 settembre 2023 al Ristorante Doccia, località Rondine ad Arezzo. Lo Shopify Editions Summer ‘23 è organizzato da SINTRA con il patrocinio di ConfCommercio Firenze-Arezzo.

A proposito di Mumble

La digital factory Mumble nasce nel 2013 da un’idea di Mattia Farina, Francesco Vellani e Giacomo Torricelli, allora tre giovani poco più che ventenni uniti dal sogno di sviluppare prodotti digitali proprietari esportabili in tutto il mondo. Ha ideato una suite di tool con cui automatizza parte dello sviluppo di applicazioni mobile, e-commerce e piattaforme web. Ha realizzato più di 150 progetti per oltre 100 aziende utilizzate da più di 6 milioni di utenti attivi in Europa e America. Oggi collabora con il Governo degli Stati Uniti, Hermes, Unesco, Tetra Pak, Università di Palo Alto, Conad, Canossa, Kontatto, Clarins, Evensi e molti altri. Mumble ha sede a Modena e a Oakland, in California.