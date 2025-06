Arezzo, 28 giugno 2025 – Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano"

A seguito dei fatti avvenuti nella tarda serata di mercoledì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, dove un uomo di colore avrebbe tentato di palpeggiare una ragazza e della successiva lite tra lo straniero e gli amici della giovane che erano con lei, l'uomo è stato prima deferito all'Autorità Giudiziaria per violenza sessuale, poi e scattato anche il Dacur, cd. Daspo Urbano, cioè il divieto di accedere nei luoghi ad alta frequentazione come stazioni ferroviarie, locali pubblici e/o aperti al pubblico o esercizi analoghi, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Il provvedimento emesso dal Questore di Arezzo Di Lorenzo ha 1'obiettivo di prevenire la commissione di ulteriori reati e di tutelare la tranquillità e la "sicurezza urbana" intesa come vivibilità della città e promozione del decoro e del rispetto della legalità.