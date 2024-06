Arcobaleno d’estate show. Toscana, il gusto della bellezza: Pisa e Maremma protagoniste

Pisa, 24 giugno 2024 - C’è una regione nella quale il gusto del bello sa assumere tanti nomi diversi e mille declinazioni sia nelle città storiche che nei piccoli borghi, nel paesaggio modellato come un’opera d’arte e nell’incanto di un mare illuminato dal sole di tutte le stagioni. Il suo nome è Toscana e in omaggio alla sua bellezza diffusa si celebra ogni anno Arcobaleno d’estate, cartellone di eventi – dal 19 al 25 giugno – per salutare l’inizio della stagione turistica promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto delle agenzie regionali Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana.

Arcobaleno d’estate vive la sua XII edizione e fin dal primo anno accoglie tra i suoi appuntamenti di punta la cena sul ponte di Mezzo a Pisa, svoltasi ieri sera, anche se quest’anno – dopo una giornata di pioggia e vento – si è dovuto rinunciare allo scenografico allestimento sul ponte e optare per le attigue Logge di Banchi, maestoso complesso seicentesco di chiara impronta medicea. Protagonista assoluta Confcommercio Provincia Pisa insieme a Confristoranti, i cui chef hanno proposto un menù a base di pesce per 500 ospiti, tra i quali il presidente della Regione Eugenio Giani, tutti accolti dai vertici di Confcommercio (il presidente e direttore regionali Aldo Cursano e Franco Marinoni con Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli di Pisa).

Ma negli ultimi giorni è stato un susseguirsi di eventi sotto le insegne di Arcobaleno d’estate: il clou sabato sera con la Notte Nera a Peccioli, Borgo dei Borghi 2024, (sempre a cura di Confcommercio) ma anche il concerto della Ensemble Symphony Orchestra che si è esibita con il maestro Giacomo Loprieno nell’affollato pratone di Vallombrosa per un omaggio a Ennio Morricone (con Toscana Promozione Turistica, associazione Fièri Aps-Ets e Prg). O ancora sempre sabato, a Lucca , al teatro del Giglio con la conferenza di Massimo Marsili su Giacomo Puccini, l’esibizione della soprano Lara Leonardi e l’aperitivo finale sempre con Confcommercio. Si prosegue martedì alle 17.30 ad Alberese (Grosseto) con l’escursione guidata nel Parco della Maremma con degustazione offerta da Confagricoltura. Rinviata invece al 2 luglio per le previsioni meteo avverse la degustazione in Fortezza Medicea ad Arezzo a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo.