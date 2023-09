Approvato il progetto per la realizzazione della palestra della scuola Piero della Francesca

Arezzo, 28 settembre 2023 – Da tempo era attesa a completamento del plesso scolastico di via Malpighi: nell'ultima seduta la Giunta ha approvato il progetto per la realizzazione della palestra a servizio della scuola media Piero della Francesca. L'intervento, per esigenze finanziarie dovute al reperimento delle risorse, sarà diviso in due lotti funzionali e la realizzazione della palestra rientra nel primo lotto, che prevede la realizzazione di una struttura con dimensioni interne per complessivi di circa 750 mq, comprendenti un campo da gioco ed uno spazio per il pubblico.

“La realizzazione di spazi per l'attività fisica adiacenti le scuole risponde ad una esigenza effettiva data la carenza di strutture sportive al servizio delle stesse. A conclusione dei lavori del primo lotto la palestra sarà subito disponibile per l'attività degli studenti. Non solo, ma sarà anche a disposizione delle associazioni sportive del territorio che potranno utilizzarla nelle ore pomeridiane extra scolastiche. Con l'approvazione di questo progetto verrà avviato l'iter di affidamento dei lavori alla ditta esecutrice che entro la fine dell'anno dovrà prendere in carico l'area di cantiere”, ha spiegato l'assessore Alessandro Casi.

L'investimento per la realizzazione del primo lotto sarà pari a 450mila euro, somma finanziata in parte dalla Regione Toscana con 300mila euro e i restanti 150mila dal Comune di Arezzo. L'accesso alla palestra avverrà direttamente dalla scuola media Piero della Francesca dal piano inferiore, mediante apposito percorso coperto, o potrà avvenire anche direttamente dall’esterno dall’esistente rampa carrabile da via Malpighi e dal percorso pedonale da via Morgagni.