Appena conclusa la fiera del disco, fumetto ad Arezzo Fiere

Arezzo, 18 marzo 2025 – Si è appena conclusa la 26° edizione della fiera del disco, fumetto, videogiochi, figurine, carte e collezionismo ad Arezzo Fiere e congressi, con un bilancio più che positivo e oseremmo dire anche oltre le aspettative. Infatti se si pensa che una grossa fetta di pubblico era attesa dal fiorentino, e che purtroppo con le vicissitudini che tutti sappiamo, sono venute meno, a causa di strade bloccate dalle alluvioni, frane e smottamenti….non ci aspettavamo così tanti ingressi. Il pubblico è arrivato da ogni parte d’Italia, infatti si può anche vedere dalla ns pagina fb fumettiedintorni, le interviste fatte a persone che arrivavano da Cesena o Ravenna, ma abbiamo sentito parlare anche bergamasco, bresciano, milanese o veneziano, romano, ternano, viterbese, genovese e via via che arrivavano alle casse, chiedevamo loro la provenienza…per noi organizzatori una soddisfazione inimmaginabile, specie quando uscivano con le facce soddisfatte e ci chiedevano quando saremmo tornati…Sono stati due giorni intensi, pieni di buona musica per tutti i gusti , abbiamo visto tanti Dj fare acquisti…i ragazzi che facevano capannello davanti ai banchi di Carte per accaparrarsi la migliore; inoltre ci sono stati appuntamenti anche con gli autori… Infatti sabato dalle 10 alle 19 ( dovevano restare fino alle 17 ) ci sono stati i disegnatori Riccardo Nunziati ( Diabolik ) e Marcello Mangiantini ( Zagor ) assaliti letteralmente dal pubblico e domenica 16 dalle 15 alle 18 è stata la volta degli aretini Fabio Civitelli, Rossano Rossi e Giulia Pulerà neo promossa alla casa editrice Bonelli. Il pubblico che è arrivato alla 26° edizione della fiera del disco fumetto e collezionismo, non era li tanto per fare, ma realmente interessato ad acquistare. Ancora una volta Arezzo si è rivelata una piazza di collezionisti ed intenditori di musica ed essendo in posizione strategica, ha richiamato appassionati da moltissime parti d’Italia. Una bella festa quella dello scorso fine settimana che per rivedere, dovremmo aspettare Novembre, infatti torneremo il 15 e 16 I collezionisti i DJ, gli appassionati sono avvertiti