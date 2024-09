Appello per un nuovo partito liberal democratico

A Pisa un gruppo di persone di varia estrazione, provenienti da partiti e movimenti diversi raccolgono la sfida lanciata dai firmatari, tra cui Carlo Cottarelli, Alessandro de Nicola, Chicco Testa e molti altri, dell’appello per “un partito liberal democratico in Italia che sia plurale e innovativo”. “Vogliamo costruire – aggiungono – un progetto politico liberale e riformatore che si rivolga a tutti quegli elettori che non si riconoscono nelle politiche populiste e sovraniste dell’attuale bipolarismo. Serve una forza che rappresenti e difenda la libera impresa, di scambio e di lavoro, l’europeismo e l’atlantismo, che sappia coniugare la tutela dell’ambiente con l’innovazione scientifica e tecnologica, che difenda il rigore di bilancio diminuendo e riqualificando la spesa pubblica e abbassando e rendendo più razionali le tasse. Per una forza che promuova il merito nella pubblica amministrazione, la concorrenza, le liberalizzazioni, lo stato di diritto, la giustizia giusta, le libertà individuali e il modello della società aperta”.

Le adesioni pisane provengono da Luca Anselmi, Edoardo Fusalli, Nino Gambuzza, Donatella Lauro, Carlo Lazzeroni, Antonio Masala, Ernesto Muscatello e Lapo Paladini. Per chi volesse aderire è possibile contattare via mail: [email protected].

Infine, i centristi liberal democratici annunciano che l’incontro con l’ex parlamentare di Italia Viva Luigi Marattin, inizialmente previsto per oggi è stato rinviato al 14 ottobre per la presentazione del suo libro “La Missione Possibile – La costruzione di un partito liberaldemocratico e riformare”. Luogo e orario saranno comunicati successivamente.