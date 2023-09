Anziani truffati e derubati di oltre 20mila euro: la Polstrada recupera il bottino e denuncia il ladro

Arezzo, 9 settembre 2023 – La Polizia stradale ha recuperato gioielli in oro per un valore stimato di oltre 10mila euro oltre a 13mila 500 euro in contanti, frutto di una truffa a una coppia di 75enni, moglie e marito, avvenuta solo poche ore prima a Siena ed ha denunciato il presunto responsabile. Sull'A1 gli agenti della sottosezione della Polstrada di Arezzo Battifolle hanno fermato una Fiat 500 diretta a Sud, con a bordo una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e hanno deciso di approfondire il controllo.

Secondo quanto riferito in una nota, l'automobilista, un pluripregiudicato italiano di circa 40 anni, viaggiava con i gioielli nascosti negli slip mentre il denaro, accuratamente arrotolato, è stato trovato all'interno del piantone dello sterzo dell'auto.

Grazie alla denuncia degli anziani, truffati con la solita chiamata sull'incidente provocato dal figlio che sarebbe andato in galera se non avessero pagato una persona che di lì a poco si sarebbe recata presso la loro abitazione per ritirare soldi e preziosi che avevano in casa, la polizia è riuscita a rintracciarli in breve tempo e a dar loro la notizia del ritrovamento di tutto quanto sottratto poco tempo prima: la truffa era avvenuta verso le 10.30 ed il fermo che ha portato al ritrovamento alle 16.30. In attesa che la sua posizione nella vicenda venga chiarita, l'uomo è stato denunciato per truffa e l'intera refurtiva sequestrata per essere poi restituita. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici