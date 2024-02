E’ morto il musicista Lysy, grande del violoncello

Chianciano (Siena), 6 febbraio 2024 – Il musicista Antonio Lysy, violoncellista di fama internazionale, capace di spaziare dal barocco alla musica elettronica, è morto domenica scorsa a Roma dopo una breve e improvvisa malattia all'età di 61 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia. La messa funebre si terrà al cimitero La Foce di Chianciano sabato 10 febbraio alle 12.

Antonio Lysy era nato nel 1963 ed era figlio del violinista Alberto Lysy e della musicista Benedetta Origo. Il violoncellista nel 1989 aveva fondato l'associazione culturale 'Incontri in Terra di Siena', con sede a Villa La Foce in Val d'Orcia, che presenta una settimana di concerti nel mese di luglio con musicisti di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo nei vari comuni del territorio.

Lysy aveva studiato violoncello alla scuola di Yehudi Menuhin. In seguito ha intrapreso una carriera concertistica internazionale che lo ha visto esibirsi con la Royal Philharmonic e la Philharmonia Orchestras di Londra, la Camerata Academica di Salisburgo, la Tonhalle di Zurigo, i Solisti di Zagabria, l'Orchestra di Padova e del Veneto, la Israel Sinfonietta, la Montreal Symphony Orchestra, la Toronto Symphony Orchestra, Les Violions du Roi e la Camerata Strumentale di Prato.

Come docente, Lysy è stato per 15 anni professore alla McGill University di Montréal e per molti anni professore ospite all'Accademia Internazionale di Musica Menuhin in Svizzera. Nel 2003 è diventato professore di violoncello alla Herb Alpert School of Music dell'Università della California a Los Angeles. Lysy è stato anche il co-fondatore del Nume Festival & Academy di Cortona, in provincia di Arezzo, che offre corsi di perfezionamento per studenti di violino, viola e violoncello, sessioni di musica da camera e concerti di artisti internazionali ospiti. Ha insegnato anche all'Heifetz International Music Institute in Virginia e al Toronto Summer Music Festival in Canada. Lysy ha registrato ampiamente per Cbc Radio, Bbc Radio, Classic Fm e altre reti radiofoniche europee. Ha collaborato con la Yarlung Records in un disco intitolato "South America", in onore di Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos, Carlos Gardel, suo padre Alberto Lysy e il maestro argentino di bandoneon Coco Trivisonno.