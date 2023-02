Pitti Immagine, è ufficiale: Antonio De Matteis è il nuovo presidente

Antonio De Matteis

Firenze, 23 febbraio 2023 – È ufficiale. Cambio al vertice di Pitti Immagine con la nomina alla presidenza per i prossimi anni di Antonio De Matteis, ceo del gruppo Kiton di Napoli. La nomina oggi durante il consiglio di amministrazione del Centro di Firenze per la Moda Italiana, presieduto da Antonella Manfri, che è riuscita a mantenere il segreto sul nome del nuovo eletto fino alla fine.

Un nome che pesa nel mondo della moda e nel made in Italy di alta qualità. Antonio De Matteis è nato a Napoli 59 anni fa e dal 1986 è entrato nell’azienda dello zio, il famosissimo Ciro Paone, l’imprenditore che ha sempre partecipato fin dagli inizi a Pitti Uomo col marchio Kiton e ha sostenuto in tempi lontani lo sviluppo del consorzio Classico Italia.

"Ho imparato tutto da mio zio Ciro – dice il neo presidente di Pitti Immagine – e lui è sempre presente tra di noi in azienda. Ciro Paone ha tracciato una rotta talmente profonda nella moda maschile che il suo insegnamento è insuperabile. Sono felice della fiducia che mi ha accordato il centro moda di Firenze per guidare un gruppo di lavoro così capace e stimato anche a livello internazionale come quello di Pitti Immagine”.

Dopo il consiglio di centro moda al mattino, l’Assemblea di Pitti Immagine oggi pomeriggio ha provveduto alle nomine del nuovo consiglio di amministrazione per il mandato 2023/2026: Antonio De Matteis il presidente, Antonella Mansi è stata confermata vicepresidente. Oltre a loro confermati in consiglio Raffaello Napoleone e Niccolò Ricci e nominati sette nuovi consiglieri: Giovanni Basagni (Presidente Miniconf), Stefano Borsini (General Manager Manifattura Igea), Ercole Botto Poala (AD Tessitura Successori Reda e Presidente Confindustria Moda), Niccolò Moschini (Direttore Corporate Comunicazione e Relazioni Istituzionali Kering Italia), Marco Landi (Membro CdA Landi e Presidente Federmoda), Lorenzo Nencini (AD Incom) e Marco Palmieri (Presidente Piquadro).

Il Collegio Sindacale è composto da Massimo Bianchi (Presidente), Deborah Sassorossi e Guido Ceron. Supplenti Giuseppe Cristiani e Roberto Vanni.

Ai consiglieri uscenti - Franco Baccani, Andrea Cavicchi, Elisa Corghi, Micaela le Divelec Lemmi, Niccolò Manetti e Carlo Piacenza - il Consiglio del CFMI ha espresso i più sinceri ringraziamenti per l’importante lavoro svolto nel corso del mandato, durante il quale l’azienda ha prima resistito alla gravissima crisi da Covid e, poi, rilanciato le attività fieristiche pur in presenza delle ulteriori difficoltà collegate alla guerra in Ucraina e al contesto recessivo.