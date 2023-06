Anteprima Passioni Festival, straordinario successo di pubblico per il Professor Vecce

Arezzo, 10 giugno 2023 – Si è aperta con uno straordinario successo di pubblico l’XIª edizione del Passioni Festival. Venerdì 9 giugno il Professor Carlo Vecce ha presentato il suo ultimo romanzo “Il sorriso di Caterina – La madre di Leonardo”, dialogando con la storica dell’arte Liletta Fornasari, davanti a circa 200 persone nella meravigliosa cornice del Parco della Tenuta di Frassineto.

L’evento è stato introdotto dai saluti dell’ideatore del Passioni Festival Marco Meacci e dal referente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Domenico Alberti. Entrambi hanno ringraziato la famiglia Miserocchi per aver messo a disposizione il Parco della Tenuta di Frassineto.

La presentazione del libro “Il sorriso di Caterina – La madre di Leonardo” edito da Giunti Editore, alla presenza del suo autore Carlo Vecce, professore ordinario dell’Università “L’Orientale” di Napoli, ha di fatto aperto l’XIª edizione del Passioni Festival che partirà il prossimo 24 giugno con una visita organizzata a Barbiana in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani.

(Il programma della visita a Barbiana: partenza in pullman alle 9:00 da Arezzo, piccola sosta a Vicchio e arrivo alle 14:00 a Barbiana per una visita guidata a cura della Fondazione Don Lorenzo Milani; rientro previsto ad Arezzo intorno alle 19:30. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]).

Passioni Festival il cui programma sarà annunciato a giorni e continuerà fino al 1° luglio con grandi ospiti dal mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

