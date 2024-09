Arezzo, 26 settembre 2024 – “Anfiteatro: una storia senza fine”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti

“Per la terza volta ho portato in Consiglio Comunale la querelle ‘anfiteatro’. Ad Arezzo potrebbe essere chiamata tranquillamente la nuova ‘novella dello stento’, quella che durava tanto tempo. Di sicuro, oramai da 14 mesi. Tuttavia scopriamo dalla risposta dell’assessore che la parte lungo via Margaritone è stata riaperta il mese scorso. A me non risulta ma andremo a controllare. Al di là tuttavia di qualche intervento parziale, il succo è che il parco è ancora interdetto. Giusto un anno fa, per rinfrescare la memoria, se ne paventava la riapertura totale in vista della Città del Natale. A meno che non s’intendesse l’edizione 2024.

C’è poi l’aspetto preoccupante di quel che verrà fatto in vista della soluzione del problema: speriamo ci si limiti alla manutenzione delle piante senza intervenire con abbattimenti. Francamente dalla risposta ottenuta non è molto chiaro. Così come non è chiaro chi procederà visto che ancora una volta, ad ascoltare l’assessore Alessandro Casi, dipanare la matassa delle competenze tra Comune e polo museale non è proprio la cosa più agevole”.