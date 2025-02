La vigilia di San Valentino? È la festa dell’amore clandestino

Firenze, 13 febbraio 2025 - Oggi, vigilia di San Valentino, è una festa molto particolare, che – a differenza della festa degli innamorati – si celebra molto in sordina. Si tratta infatti del ‘Mistress Day’, il giorno dedicato agli amanti, o meglio all’amore clandestino. Tutto nacque una decina di anni fa, quando da una ricerca pubblicata dal New York Post emerse un dato molto curioso: balzò all’occhio che il 13 febbraio si registrava un’impennata di prenotazioni in alberghi, locali e ristoranti, dove vedersi e festeggiare non con il partner ma con la propria amante. Ma a livello di infedeltà, come si piazza la nostra regione? Secondo una recente indagine della piattaforma “Incontri extraconiugali”, nella top ten delle regioni d’Italia dove si tradisce di più, la Toscana si piazza al quarto posto, al sesto posto l’Umbria e al nono la Liguria. Ma nel mondo del web, dei social e dell’IA, anche in tema di tradimenti bisogna fare attenzione alle truffe online. Come dimostra la notizia che ha fatto il giro del web di una donna francese di 53 anni che ha presentato una denuncia sostenendo di essere stata truffata per 830.000 euro da una persona che si è spacciata per Brad Pitt sui social media per un anno e mezzo. La stampa francese ha riportato che il truffatore aveva chiesto il denaro perchè bisognoso di un'operazione per curare un tumore al rene e che non aveva accesso ai suoi conti bancari a causa del complicato divorzio da Angelina Jolie. La donna, che ha rilasciato la sua testimonianza pubblica in un programma di TF1, ha affermato di essersi "innamorata" della persona con cui stava chattando su Internet, che fingeva di essere l'attore Pitt. All'inizio di questa relazione a distanza, la cinquantenne stava attraversando un momento difficile a livello emotivo con il marito, dal quale ha una figlia. Il truffatore, che avrebbe contattato Anne su Instagram nel febbraio 2023, ha pubblicato foto false della star di Hollywood in diverse situazioni quotidiane e le ha persino inviato un video generato dall'intelligenza artificiale (IA). "Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le vedevo. Allora mi diceva: 'queste sono le foto che ha scattato per me'", ha raccontato ai giornalisti nel programma 'Sept à Huit'. Dopo un anno e mezzo, Anne scopre l'inganno quando i media riferiscono che Pitt ha iniziato una relazione con Inés de Ramón. La donna, che soffre di una grave depressione, è stata temporaneamente ospite di un'amica dopo aver perso quasi tutti i suoi beni a causa della truffa, compresi i 775.000 euro ricevuti dopo il divorzio.