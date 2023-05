Amici animali. Alluvione: "Ogni vita ha valore"

Firenze, 24 maggio 2023 – Allagamenti in Emilia Romagna e Marche, continua l’impegno delle associazioni animaliste - a partire dalla storica Enpa, associazione nazionale protezione animali, - per aiutare i tantissimi animali rimasti coinvolti.

" In un momento così drammatico in cui tante famiglie hanno perso tutto - ha sottolineato Carla Rocchi presidente nazionale Enpa - vedere l’amore e la cura che hanno, nonostante le difficoltà, per i loro animali è commovente e ci spinge ancor di più a dare il massimo per aiutarli con tutti i mezzi e le risorse che possiamo. Stiamo accogliendo gli animali delle persone rimaste senza una casa e aiutando ad evacuare animali e persone dalle zone più colpite. Inoltre, visto le tantissime richieste e segnalazioni che stanno arrivando alle nostre sezioni, abbiamo aperto un ulteriore canale attraverso la mail [email protected] dove è possibile contattarci in caso di necessità per stalli e messa in sicurezza degli animali. Stiamo facendo e continueremo a fare tutto il possibile per non lasciare sola la popolazione delle zone fortemente colpite dall’alluvione”.

"Due coniugi sono morti per salvare un’asina - ha raccontato Rocchi -, dovevano andare via ma c’era l’asina nel cortile, hanno cercato di liberarla, è arrivata la piena e purtroppo se li è portati via. Insomma, esiste una profondissima identificazione con gli animali, perché le persone vivono di affetti".

Grande l’impegno anche dell’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali: fra i tanti salvataggi portati a termine c’è anche quello di un’intera scuderia di cavalli a Budrio, in provincia di Bologna. I cavalli erano rimasti isolati e due sono stati ricoverati, uno per una perforazione allo stomaco e l’altro per ferimenti alle zampe. Oipa lancia un appello accorato ai proprietari di animali: "Metteteli sempre in sicurezza in caso di allerta meteo, vanno subito spostati dalle zone di pericolo e messi al sicuro. Anche i gatti lasciati liberi in queste occasioni tragiche possono cercare posti per nascondersi e rimanere lì chiusi o bloccati".

Chi volesse dare aiuto può cliccare qui: https://www.comunicazioneiniziativeenpa.it/dona-ora/

Oppure qui: https://www.oipa.org/italia/offerta/

Intanto tra gli ultimi interventi di salvataggio anche uno del IX Reggimento d’assalto paracadutisti di Livorno che da alcuni giorni è sul posto. I militari hanno salvato quattro cani, un gatto e un piccolo agnello dalla piena del torrente Magni che in zona Bassette, periferia di Ravenna, ha sommerso un’abitazione a ridosso del corso d’acqua uccidendo, probabilmente, tutti gli altri animali da cortile come galline e conigli e delle pecore.