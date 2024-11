Arezzo, 13 novembre 2024 – Ambiente e pace: iniziativa comitati Parco Via Emilia e Antenna Via Sicilia in collaborazione con i gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020

Iniziativa dei due comitati Parco Via Emilia e Antenna Via Sicilia in collaborazione con i gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020. Appuntamento per i cittadini al centro di aggregazione sociale Fiorentina in via Vecchia, in zona San Clemente, venerdì 15 novembre alle 18.

I temi trattati saranno quelli dell’ambiente e della pace. Con i consiglieri comunali Donato Caporali (Pd) e Francesco Romizi (Arezzo 2020) interverranno l’onorevole Laura Boldrini (Pd), la senatrice Elena Sironi (Movimento 5 Stelle), il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli (Pd) mentre la presidente Maria Teresa Mauriello di Isde - medici per l’ambiente Arezzo parlerà nello specifico di elettromagnetismo. Modera Sara Nocciolini.