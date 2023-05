Alluvione in Emilia Romagna, da Firenze disinfettanti contro il tetano

Firenze, 26 maggio 2023 – Prosegue la solidarietà nei confronti degli alluvionati in Emilia Romagna. Da Firenze una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare dell’Agenzia Industrie Difesa è andata nelle aree colpite da maltempo e alluvioni per supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici: sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini in provincia di Firenze.

A ricevere il materiale di produzione del Farmaceutico Militare è stato il sindaco di Monterenzio. La soluzione disinfettante – spiega l’Agenzia Industrie Difesa – rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni.

Oltre ai militari, anche Sei Toscana si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione dei detriti dai territori colpiti dalle alluvioni. In particolare, è stato predisposto l’invio di cinque mezzi attrezzati, tra autocarri con cassone e camion con sponda idraulica.

Nei prossimi giorni, inoltre, alcuni dipendenti di Sei Toscana partiranno alla volta dell'Emilia Romagna per aiutare i tanti volontari impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso e aiuto alle comunità locali. ''Di fronte a queste tragedie non possiamo far altro che cercare di dare il nostro contributo e il nostro aiuto - dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini -. Ringrazio i dipendenti che si sono subito impegnati per riuscire a organizzare tutto nel minor tempo possibile. Si tratta di un piccolo ma importante gesto, in cui pensiamo di poter ritrovare i valori della solidarietà, veicolandoli anche all'interno della nostra comunità aziendale''.