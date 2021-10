Roma, 14 ottobre 2021 - Ma come si erano conosciuti Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? La coppia ha chiuso i rapporti: si sono lasciati, come anche raccontato dalla stessa Ambra indirettamente durante il suo programma radio. E come sottolineato da Striscia La Notizia, che ha consegnato un tapiro all'ex stella di Non è la Rai e adesso attrice.

Una consegna che ha provocato notevoli polemiche per quello che è stato indicato come un cattivo gusto: mettere in ridicolo una persona che stava soffrendo per amore. La storia di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è durata quattro anni. Era nata nel 2017 e galeotta fu Torino. Nel capoluogo piemontese i due si incontrarono quasi per caso.

Lui stava ancora allenando la Juventus durante la prima esperienza in bianconero, lei stava girando un film, "La verità vi prego sull'amore". Si conobbero a una cena, tramite amici comuni. Da lì partì un lungo dialogo via smartphone. La coppia venne allo scoperto in estate, in Toscana, all'Argentario, dove i due si concessero una breve vacanza.

Una coppia che si è mostrata poche volte sotto i riflettori. Vivevano a Brescia, nella città di lei. Ma Ambra ad esempio non è mai andata alle partite della Juventus per quella che era, ha raccontato, una sorta di scaramanzia.