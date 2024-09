Alcide e la storia per immagini. Lucca celebra il suo fotografo

Un lungo e inesauribile viaggio per immagini nella storia di Lucca, dal lontano 1949 fino ai giorni nostri, passando attraverso le innumerevoli tappe quotidiane del nostro giornale, spaziando dalla cronaca al costume, allo sport, ricco di innumerevoli personaggi e di momenti che restano impressi nella nostra memoria proprio grazie a queste immagini fissate per sempre sulla carta.

E’ il suggestivo viaggio di Alcide Tosi, fondatore dell’omonimo studio fotografico lucchese, che da 75 anni cammina di pari passo con “la Nazione“ e con Lucca, la sua città. Lui, scomparso nel 2002, avrebbe compiuto adesso 100 anni, e in omaggio alla sua storica figura di apre oggi pomeriggio a Lucca una grande mostra fotografica che abbraccia questi lunghi decenni di vita citttadina.

“Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini” è il titolo della mostra allestita nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo (aperta fino al 29 settembre) che propone 350 scatti in bianco e nero e a colori. Aprono la serie le fotografie dedicate alle visite alla città di Lucca di quattro presidenti della Repubblica: Gronchi, Cossiga, Ciampi e Mattarella. In chiusura invece il recente scatto del sindaco di Lucca Mario Pardini insieme a Dustin Hoffman nella sede comunale. In mezzo, i principali avvenimenti della vita politica e istituzionale di Lucca, raccontati con sguardo attento e disincantato di Alcide Tosi, prima, e dei figli Mimmo e Claudio, poi. Volti e personaggi in visita alla città, come Jacqueline Kennedy, Papa Wojtyla, la Regina Madre e Carlo d’Inghilterra, i presidenti francesi Giscard d’Estaing e Mitterrand, i presidenti del consiglio Moro, Craxi, D’Alema, Dini, Berlusconi, Prodi e Renzi.

La mostra inizia con l’avvio dell’attività stessa del primo negozio di fotografia, aperto da Alcide Tosi nel maggio del 1949 al numero 104 di via Fillungo. Una passione sbocciata in lui fin da piccolo. Girando sempre con la macchina fotografica al collo, comincia a proporre servizi fotografici ai quotidiani dell’epoca: "La Nazione", "Il Nuovo Corriere", "Il Mattino dell’Italia Centrale". Sono gli anni Cinquanta e l’approccio di Alcide Tosi è diretto e anche innovativo, uno sguardo fin da subito moderno, disincantato e ravvicinato alla realtà cittadina.

Uno sguardo che riesce a fissare con puntuale efficacia personaggi ed eventi legati alla vita culturale, politica e mondana. L’occhio della macchina fotografica di Alcide (detto “il Tigre“ dagli amici) è sempre vigile e rapido a immortalare momenti che diventeranno storici, ma con quel distacco tipicamente lucchese che accoglie con eleganza il grande personaggio senza però sentirsi mai inferiore a lui. Anzi, con il piacere e la fierezza di mostrargli con orgoglio la propria incantevole città d’arte.