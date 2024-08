Al via la campagna abbonamenti TFT e LFI con tariffe invariate

Arezzo, 28 agosto 2024 – Mancano meno di tre settimane alla riapertura delle scuole in Toscana e il Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) insieme a La Ferroviaria Italiana (LFI) sono pronti a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico con abbonamenti invariati di prezzo rispetto al 2023 e pensati per tutte le esigenze di viaggio. È già attiva la campagna 2024 – 2025 per sottoscrivere gli abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali, dieci mesi (settembre 2024 – giugno 2025) o annuali sulle linee ferroviarie Arezzo - Stia e Arezzo - Sinalunga.

Abbonamenti invariati su treni sempre più moderni e sicuri. “LFI e TFT, insieme a Regione Toscana, hanno deciso di non aumentare i prezzi degli abbonamenti – affermano Maurizio Seri, amministratore unico di TFT, e Bernardo Mennini, presidente LFI – per fidelizzare gli utenti e dimostrare a chi non lo ha già fatto che scegliere il treno è sempre una scelta vincente per ottimizzare costi, stress e sicurezza. In questi anni il numero degli abbonati è cresciuto costantemente grazie a un servizio di mobilità efficace e all’avanguardia e a una flotta di treni a ridotto consumo energetico e con alto standard di comfort e qualità per i passeggeri. È stato confermato il servizio di vigilanza a bordo, molto apprezzato dagli utenti per prevenire possibili situazioni di disagio e far sentire ancora più sicure le persone, ed è allo studio di TFT spa il progetto di implementare il proprio personale viaggiante assumendo figure professionali al fine di garantire una presenza maggiore a bordo treno a tutela dei passeggeri. Oltre a questo, a bordo dei nostri convogli sono attive 32 telecamere di videosorveglianza e per le donne sono riservati 16 posti vicino alla cabina di guida”.

Come acquistare gli abbonamenti. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso la biglietteria in via Piero della Francesca 1 ad Arezzo oppure online, sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it nella sezione dedicata ai titoli di viaggio e nelle rivendite TFT dislocate sul territorio. Per poter acquistare qualsiasi tipo di abbonamento, è necessario attivare la tessera di riconoscimento personale, con validità triennale al costo di 6 euro, valida per la tratta prescelta. L’elenco delle rivendite è disponibile sul sito del Trasporto Ferroviario Toscano. Per poter portare gli abbonamenti in detrazione nel 730, è necessario che il pagamento sia tracciabile e, pertanto, l’acquisto deve essere effettuato con carta bancaria, bonifico o altre modalità. Per poter accedere alla tariffazione ISEE, inoltre, è necessario che l'utente presenti il tagliando ISEE rilasciato dalla Regione Toscana scaricabile su https://servizi.toscana.it/tpl/isee-fe/. Il documento dovrà essere mostrato alla biglietteria o registrato sul sito al momento dell'acquisto.

Info biglietteria. Il ticket point in via Piero della Francesca 1 ad Arezzo è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 13.30, e il lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. Gli ultimi tre giorni e i primi due giorni lavorativi del mese, la biglietteria è aperta dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 -18.30. Chiuso la domenica e nei giorni festivi. Per tutte le informazioni, è possibile telefonare al numero 800 100403, gratuito da rete fissa, e al numero 199 122344 da mobile al costo del proprio piano tariffario.