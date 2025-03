Al Key the Energy Transition Expo la comunità energetica

Arezzo, 6 marzo 2025 – È stata presentata oggi durante il Key Energy di Rimini la partnership tra Enel e Fondazione CER Italia, la prima e unica comunità energetica nazionale a trazione pubblica, già operativa all’entrata in vigore dei regolamenti specifici. La Comunità Energetica si propone di offrire alle amministrazioni locali un modello “plug&play” che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese nel ruolo di

consumatori e piccoli produttori. Nei territori dove la CER dispone d’impianti di produzione da fonti pulite, l’entrata a far parte della comunità energetica permette anche agli aderenti di beneficiare degli incentivi dedicati alle CER per i membri consumatori. Un sistema che ottimizza l’utilizzo di energia rinnovabile, producendo un beneficio economico, ambientale e sociale.

Fondazione CER Italia, grazie ad una rete di partnership, consente ai suoi membri di accedere a proposte dedicate, definite dalle aziende partner. Nell’ambito di questa iniziativa, è stato annunciato l’avvio della collaborazione con Enel, che diventa partner per i servizi energetici di Fondazione CER Italia e dei suoi membri.

Enel è un operatore di primo piano nei servizi a supporto delle CER, con oltre 28 MW d’impianti fotovoltaici gestiti nella disponibilità di comunità energetiche in fase di popolamento. L’impegno di Enel a supporto di Fondazione CER Italia si articola su diversi fronti, supportando i membri con proposte per l’energia elettrica e il gas e soluzioni per la realizzazione d’impianti fotovoltaici, dedicate in particolare alle pubbliche amministrazioni e alle piccole e medie imprese aderenti alla

Fondazione.

La Fondazione, operativa già dal 2023, vede come membri 43 Comuni da tutta Italia, in particolare enti sotto i 5000 abitanti che non hanno la forza per costituire una comunità energetica, ma facendo parte di Fondazione CER Italia possono usufruire del 40% a fondo perduto del PNRR.

L’iniziativa di Fondazione CER Italia è stata illustrata dalla Presidente della Fondazione e Sindaco del Comune di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, nell’area GSE della fiera Key The Energy Transition Expo di Rimini, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) tra i più importanti sulla transizione e l’efficienza energetica. Alla presentazione erano presenti il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente del GSE, Paolo Arrigoni e il

Direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta.

“Tutti possono essere protagonisti attivi della rivoluzione virtuosa promossa da Fondazione CER Italia. La comunità energetica è già pienamente operativa e consente di beneficiare fin da subito di vantaggi economici, con un impatto positivo sia per i piccoli comuni sia per le aziende sia, soprattutto, per le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa favorisce la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, oltre a offrire un sostegno immediato alle imprese e ai cittadini,

in un contesto di crescente caro energia”, ha affermato Silvia Chiassai Martini, Presidente della Fondazione e Sindaco del Comune di Montevarchi. “La partnership con Enel rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo dove la più grande azienda energetica italiana sceglie di collaborare con una progettualità nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica può avvenire attraverso sinergie virtuose.

Una collaborazione che coniuga innovazione, risparmio e impegno sociale, ponendo le basi per un futuro energetico più equo e partecipativo."

“Enel è fortemente impegnata nell'accelerazione della transizione energetica del Paese attraverso importanti investimenti nelle rinnovabili e sulla rete di distribuzione elettrica per renderla sempre più digitalizzata e resiliente”, ha dichiarato Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel. “I dati sullo sviluppo delle rinnovabili dimostrano che cittadini e imprese hanno pienamente compreso l’importanza e anche la convenienza di queste fonti energetiche. In questo contesto le Comunità Energetiche Rinnovabili giocano un ruolo fondamentale perché consentono di condividere i benefici della produzione di energia rinnovabile all'interno delle

comunità locali. L’accordo che abbiamo siglato oggi va proprio in questa direzione ed è un’ulteriore dimostrazione dell'impegno di Enel nel sostenere strumenti così strategici per il

futuro energetico del Paese."

Fondazione CER Italia Fondazione CER Italia è la prima e unica Comunità Energetica Rinnovabile (CER) attiva a livello nazionale, nata nel 2023 su iniziativa del Comune di Montevarchi (AR) e un gestore individuato tramite PPP. La Fondazione promuove un modello di energia sostenibile, solidale e accessibile,

coinvolgendo cittadini, imprese, enti locali e organizzazioni in tutta Italia.

Senza scopo di lucro, priva di rischi economici e burocrazia, la Fondazione facilita l’adesione alle CER, offrendo un’opportunità concreta di risparmio energetico e autonomia per il futuro. Oltre 43 enti territoriali, soprattutto comuni sotto i 5000 abitanti, hanno già aderito per accedere ai fondi

PNRR per contribuire alla transizione ecologica e alla lotta contro la povertà energetica.

Fondazione CER Italia collabora con partner di rilievo - Aboca, Beghelli, Monte dei Paschi, ENEL e WeEnergy’s - promuovendo la produzione e il consumo di energia rinnovabile. Gli aderenti consumatori possono beneficiare di un risparmio fino al 30% sulla bolletta o fino al 60% se produttori e consumatori (prosumer). L’iniziativa non solo incentiva l'uso consapevole delle risorse naturali, ma genera anche opportunità di crescita economica e sociale, contribuendo a un futuro più equo e sostenibile.