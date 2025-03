Aiuti dopo le alluvioni di settembre e ottobre 2024, nel piano anche Montescudaio e Piombino

Firenze, 19 marzo 2025 – Si amplia la platea di persone che potranno beneficiare di un sostegno economico a causa dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana tra settembre e ottobre 2024. La commissione bilancio del Consiglio regionale ha licenziato all'unanimità la modifica della legge.

Nel dettaglio, si allarga il numero dei beneficiari previsti a settembre-ottobre 2024 con lo stato di emergenza regionale e poi nazionale (province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e Città Metropolitana di Firenze) inglobando anche i territori di Montescudaio e Piombino, esclusi dallo stato di emergenza nazionale.

Si prevede inoltre di ricomprendere, tra gli aventi diritto ad un primo sostegno economico, anche i comuni elbani di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori Comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia danneggiati dagli eventi dal 12 al 14 febbraio 2025. Per avviare le procedure di ricognizione e quindi erogare i contributi in tempi brevi, si prevede che la proposta di legge, una volta approvata dal Consiglio regionale, entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale.