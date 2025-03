Arezzo, 19 marzo 2025 – Due squadre di Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena in campo per l’emergenza alluvione di Empoli. Cinque volontari casentinesi sono stati attivati con due mezzi per portare un aiuto concreto a popolazioni e territori colpiti dal maltempo dei giorni scorsi, rispondendo tempestivamente alle richieste di intervento per varie mansioni che spaziano dall’aspirazione delle acque allo sgombero delle cantine allagate. Strumentazioni e competenze sono state poste al servizio del Comando Avanzato delle Misericordie che ha coordinato l’intera operatività dei soccorsi nell’empolese con l’obiettivo di superare in rapidità e con efficienza lo stato di maggior criticità.

L’intervento condotto dalla Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena è stato strutturato in due momenti: il primo è stato orientato specificatamente all’aspirazione delle acque da piazzali e garage di alcuni condomini attraverso una pompa a immersione, mentre il secondo è stato orientato allo svuotamento di mobilio e altre attrezzature dalle cantine per favorirne la messa in sicurezza e l’eventuale smaltimento. Tutto questo, unito anche all’assistenza, alla vicinanza e all’empatia ai cittadini incontrati in questo momento di particolare difficoltà. «Il nostro gruppo di Protezione Civile - ricorda Fabrizio Falsetti, consigliere della Misericordia di Bibbiena, - fa affidamento su circa trenta volontari adeguatamente formati che vengono attivati in caso di emergenza. L’obiettivo è di farci trovare pronti per prestare servizio alle comunità colpite con strumentazioni per svolgere diversificati interventi ma anche, nell’identità della Misericordia, con uno spirito di carità per offrire conforto e sostegno psicologico a chi vive momenti di forte difficoltà».