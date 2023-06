"Aiutatemi, ho avuto un incidente". Le ultime parole di Fausto Rochira trovato morto in un campo

Grosseto, 3 giugno 2023 – “Aiutatemi, ho avuto in incidente con la moto". Una videochiamata arrivata sullo smartphone a un amico. Erano le 7 di ieri, 2 giugno: dall’altra parte del telefono c’era Fausto Rochira, 47enne, ex carabiniere adesso dipendente civile del ministero della Difesa. L’uomo era appena caduto dalla sua moto e ha cercato di dare l’allarme. Una telefonata che però non è servita a salvargli la vita. L’amico che aveva contattato telefonicamente ha fatto scattare le ricerche che, purtroppo, hanno avuto un epilogo tragico: quando Fausto Rochira è stato trovato, intorno alle 11, era ormai privo di vita. Troppo gravi le ferite subite dopo la caduta dalla moto. Il suo corpo è stato trovato in un campo, nascosto nella vegetazione accanto alla moto, all’incrocio tra la strada del Padule, che porta a Castiglione della Pescaia, e quella del Pollino, la direttrice che collega Grosseto con Marina. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli uomini della Polizia municipale che si sono occupati dei rilievi, sembra che l’uomo stesse venendo da Castiglione della Pescaia, quando, nei pressi della rotonda dell’aeroporto Baccarini, all’incrocio con le due strade, sulla Castiglionese, è uscito di strada finendo in un campo di grano.

Ferito e probabilmente sotto choc, ha fatto una videochiamata agli amici, chiamando l’ultimo numero composto prima di mettersi in viaggio. Dicendo quello che era accaduto ma non riuscendo a dire dove l’incidente fosse successo. Avrebbe anche inviato la "posizione" con il cellulare, posizione che però sarebbe poi risultata sbagliata. Gli amici sono infatti partiti subito alla ricerca del loro amico. Si sono diretti prima sulle Collacchie, la strada che abitualmente percorreva quando arrivava a Grosseto, poi sono andati verso Principina a Mare per cercare quel campo di grano che avevano riconosciuto nel breve video visto nella chiamata. E’ stato allora che hanno allertato le Forze dell’ordine.

Tutta la zona dunque battuta da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Croce Rossa, e anche con l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso. Soprattutto quella di Casotto Pescatori e Cristo. A individuare il corpo è stato l’elicottero dei vigili del fuoco nel campo di grano che si trova di fronte alla rotonda dell’aeroporto. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Poco dopo è arrivata anche la compagna del centauro, scoprendo così la terribile notizia.

Rochira era molto conosciuto in Maremma. Originario di Taranto, fino al 2019 era stato un carabiniere in servizio a bordo della motovedetta di Castiglione della Pescaia.