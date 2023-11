I giorni della ricerca, Airc: “3,6 milioni di italiani hanno superato una diagnosi di cancro”

Firenze, 9 novembre 2023 - La ricerca resta la via maestra. E sono i numeri a dirlo: oggi circa 3,6 milioni di persone hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37%, rispetto a solo dieci anni fa, nella sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi.

Al risultato ha contribuito Fondazione Airc, primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, con oltre 137 milioni di euro di investimento nel solo 2023 e una squadra di 6mila tra ricercatrici e ricercatori, al lavoro prevalentemente in istituzioni pubbliche per portare risultati concreti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Il cancro resta un’emergenza e il lavoro di scienziati e medici non può subire rallentamenti. In Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 390.000 nuovi tumori, più di 1000 al giorno. Più precisamente si stima che il cancro abbia colpito solo nel nostro Paese 205.000 uomini e 185.700 donne, con un incremento in due anni di circa 14.100 casi. Il tumore più frequentemente diagnosticato è stato il carcinoma della mammella (55.700 casi, +0,5% rispetto al 2020), seguito dal colon-retto (48.100, +1,5% negli uomini e +1,6% nelle donne) e dal polmone (43.900, +1,6% negli uomini e +3,6% nelle donne).

Per portare nel più breve tempo possibile nuove terapie alle persone con cancro serve una mobilitazione corale e il contributo di ognuno è fondamentale. I Giorni della ricerca offrono molte occasioni per informarsi e sostenere il lavoro degli studiosi.