Tumori neuroendocrini, . Nuove cure radioligandi per sconfiggere la malattia

L’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi e di Pisa sono tra i 34 centri nazionali in grado di offrire una terapia oncologica innovativa che sta rivoluzionando la cura del cancro a partire da una neoplasia rara, ossia dai pazienti con tumori neuroendocrini (Net), ma che in futuro potrà arricchire il ventaglio terapeutico di numerose tipologie di tumori. "I Net sono un gruppo eterogeneo di neoplasie con sintomi variabili, a volte silenti che li rendono non facilmente identificabili - spiega Lorenzo Antonuzzo, direttore oncologia clinica di Careggi e direttore scuola di specializzazione oncologia dell’Università di Firenze -. Si tratta di neoplasie a bassa incidenza, con 5-6 casi ogni 100mila abitanti. Questi pazienti possono ora beneficiare di un’opzione terapeutica in più già disponibile in Italia seppur indicata solo per chi espre recettori della somatostatina, ‘bersagliò che può essere colpito dalla nuova terapia oncologica".