Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Camera di Commercio di Arezzo-Siena, rinnovato l'accordo

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Prosegue e si consolida per il futuro l’ormai pluriennale collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Questa mattina, infatti, è stato rinnovato l’accordo sottoscritto tra le due istituzioni l’11 maggio 2021, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con il mondo imprenditoriale e soprattutto con le aziende che operano con l’estero attraverso la realizzazione di eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione del quadro di riferimento, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise.

Il nuovo Protocollo d’Intesa è stato firmato dal Direttore Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria, Davide Bellosi, e dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi.

Dal 2021 a oggi sono stati organizzati seminari e webinar su diverse tematiche di sicuro interesse per le aziende e gli operatori del territorio aretino e senese: le nuove relazioni post Brexit con l’Unione Europea, la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, il sistema degli esportatori registrati, l’origine delle merci, l’operatore economico autorizzato.

Per il 2025 sono già in fase di progettazione due incontri sia in tema di dogane che di accise.

“Il rinnovo del Protocollo – ha commentato Davide Bellosi – consente di rafforzare il già proficuo rapporto tra ADM e stakeholders, mettendo in luce il ruolo di supporto continuo svolto dall’Amministrazione doganale nei confronti del rilevante tessuto produttivo delle province di Arezzo e Siena proprio per agevolare la comprensione della normativa e delle procedure, che talvolta risultano particolarmente complesse.

In tale ottica, al fine di favorire la massima diffusione degli adempimenti e delle innovazioni che interessano il delicato settore del commercio internazionale e delle accise, la Direzione Territoriale ADM vanta analoghi accordi con le Camere di Commercio Toscana Nord Ovest, Pistoia-Prato, Maremma e Tirreno e PromoFirenze, che consentono di raggiungere l’intero territorio toscano”.

“I sistemi economici produttivi di Arezzo e di Siena – ha sottolineato Massimo Guasconi – si stanno caratterizzando per una sempre maggiore propensione all’export. Le esportazioni complessive delle imprese iscritte alla nostra Camera di Commercio contribuiscono con oltre il 30% al totale export della Toscana. Il raggiungimento di tale risultato è stato reso possibile anche dal costruttivo rapporto di collaborazione che si è sviluppato tra le nostre aziende e le strutture dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria. Un rapporto che si è consolidato anche con il nostro Ente e che ha permesso la realizzazione di numerosi eventi formativi dedicati ai più importanti istituti e alle norme doganali. Con il Protocollo sottoscritto oggi si rafforza il contributo che i due Enti possono dare all’import/export delle province di Arezzo e di Siena”.