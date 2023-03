Ad Arezzo il Capodanno dell’Annunciazione

sbandieratori

Arezzo, 23 marzo 2023 – Arezzo capitale della rievocazione storica da venerdì 24 a domenica 26 marzo in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, antica tradizione toscana reintrodotta nel 2015 dal Consiglio Regionale che riporta in auge la consuetudine in vigore fino al 1749 di iniziare l’anno civile il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica colloca la festa dell'Annunciazione che ad Arezzo si celebra ogni anno con la “Festa dei Fiori” nelle vie limitrofe alla Chiesa della Santissima Annunziata. L’amministrazione comunale ha deciso, quest’anno, di ospitare le celebrazioni con un ricchissimo programma di eventi, spettacoli e convegni che, sotto l’attenta organizzazione dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche, radunerà ad Arezzo dal 24 al 26 marzo 57 gruppi di rievocazione provenienti da tutta la Toscana e circa mille figuranti che sfileranno, sabato 25 marzo, nel centro cittadino in una grande parata storica che si concluderà sul sagrato della Cattedrale con lo schieramento di tutte le compagini e la consegna, al Governatore Eugenio Giani, dello Scettro con il Pegaso realizzato dal Maestro Francesco Conti che sarà, da questa edizione in poi, il simbolo del Capodanno dell’Annunciazione. Una giornata di grande festa per il mondo delle rievocazioni storiche toscane e un simbolo destinato a...