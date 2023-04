Accordo tra Intesa Sanpaolo e Confartigianato. Piano nazionale da 5 mld per accompagnare le aziende fuori dalla crisi

Arezzo, 3 aprile 2023 – Sostenere gli investimenti dell’artigianato e delle micro e piccole imprese, accompagnando gli imprenditori nel rilancio delle attività attraverso progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo del proprio business. Sono questi gli obiettivi dell’accordo tra Confartigianato ed Intesa Sanpaolo che trovano concreta attuazione anche nella provincia di Arezzo grazie alle relazioni sinergiche attivate.

Nell’incontro avvenuto tra Maurizio Baldi Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Arezzo e Federico Periccioli, Direttore Area Retail Arezzo Intesa Sanpaolo sono stati approfonditi i contenuti di CresciBusiness. “Questo programma di Intesa Sanpaolo - precisa Maurizio Baldi Presidente Provinciale di Confartigianato - è stato studiato assieme alle associazioni con lo scopo di mettere a disposizione un plafond di cinque miliardi di euro a livello nazionale finalizzati a soluzioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine a supporto della liquidità, della gestione dell’emergenza energetica e del pagamento delle bollette. Nella sostanza si tratta di un articolato sistema di credito a condizioni particolarmente agevolate, per supportare investimenti declinati in base alle esigenze specifiche dei singoli settori. Le nostre imprese associate sia micro che quelle più strutturate, che competono sui mercati globali, sono state inevitabilmente tra le più esposte alla pandemia e ai rincari dell’energia e delle materie prime. Con “Crescibusiness”, si concretizzano nuove soluzioni di finanziamento per supportare queste imprese, accompagnarle fuori dalla crisi e consentire il rilancio delle loro attività attraverso progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale”.

Federico Periccioli, Direttore Area Retail Arezzo Intesa Sanpaolo ha aggiunto: “Abbiamo deciso di estendere anche ad Arezzo, un territorio strategico di grande tradizione artigiana che da sempre gioca un ruolo importante a livello nazionale, le significative opportunità di CresciBusiness con agevolazioni su misura per le imprese associate a Confartigianato, affinché possano essere resilienti alle difficoltà dell’attuale contesto e con l’intento di rafforzare il proprio sviluppo futuro”.