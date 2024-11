Aboca - l'AD Massimo Mercati incontra Re Carlo a St James Palce

Arezzo, 25 novembre 2024 – Un centinaio di dirigenti aziendali, scienziati e leader indigeni provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per accelerare il passaggio ad un'economia attenta alla natura, in occasione di un evento ospitato dal Re a Londra.

L'evento, che ha segnato il lancio nel Regno Unito della Circular Bioeconomy Alliance (CBA), si è concentrato su come le comunità e le industrie come quelle della moda, dell'alimentazione e del settore farmaceutico possano abbracciare nuovi approcci basati sulla natura.

Ripensare la finanza per la natura è fondamentale per catalizzare questa trasformazione economica e l'evento si è concentrato sull'esplorazione di nuovi approcci. I partecipanti hanno discusso della necessità di Re-Nature, Re-Think e Re-Activate con l’obiettivo di creare un ecosistema che colleghi le aziende internazionali, gli stakeholder locali e l'industria finanziaria per ridisegnare olisticamente le catene di approvvigionamento attorno a paesaggi rigenerativi.

"La natura è l'infrastruttura chiave che regola il nostro sistema planetario, compreso il clima, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'ossigeno che respiriamo", ha dichiarato Marc Palahí, CEO della Circular Bioeconomy Alliance. "La natura è anche il tessuto di base che sostiene tutte le nostre attività economiche, anche se il nostro sistema economico non la valorizza perché api, uccelli e alberi non ci mandano i conti. È tempo di reinventare il nostro mondo e di metterlo al centro della natura, il nostro capitale più importante e la base della salute e del benessere umano. Ciò richiede la comprensione, la valorizzazione e l'investimento nella Natura per trasformare la nostra economia piuttosto che per compensare il suo fallimento. Abbiamo la conoscenza e la tecnologia per questa trasformazione, abbiamo solo bisogno della saggezza e della mentalità per farlo".

In occasione dell'evento, il Re ha incontrato esperti, aziende e investitori che stanno lavorando per accelerare la transizione verso business positivi per la natura in settori quali l'alimentazione, la moda, la salute, il turismo e l'ambiente costruito.

Nuovi Living Labs e iniziative che riuniscono aziende all'avanguardia e comunità per rigenerare i paesaggi

L'evento ha visto la CBA annunciare il lancio di due nuovi Living Lab pionieristici, per dimostrare come creare in modo olistico paesaggi rigenerativi e catene di approvvigionamento positive per la natura, in simbiosi con le comunità locali e le popolazioni indigene. Un'iniziativa di moda rigenerativa in India, con il sostegno di Brunello Cucinelli, si concentrerà sul ripristino del paesaggio per un cashmere sostenibile, mentre una produzione di piante medicinali basata sulla natura in Italia sarà sostenuta da Aboca. Sono previste altre nuove iniziative, come quelle educative in Amazzonia e in Australia, quelle sulla bioarchitettura in Bhutan e sul proseguimento della costruzione di paesaggi, comunità e catene di valore resilienti in Africa e in Europa.

"Plaudiamo la Circular Bioeconomy Alliance per il sostegno alla Living School dell'Amazzonia, che contribuirà a formare e preparare i futuri governatori e amministratori indigeni dei nostri territori della foresta pluviale", ha dichiarato Uyunkar Domingo Peas Nampichkai, presidente della Amazon Sacred Headwaters Alliance. "Attraverso questo programma di formazione alla leadership, della durata di un anno, i nostri giovani saranno in grado di acquisire un profondo impegno nella difesa dei loro territori della foresta pluviale, dei loro diritti e dei loro stili di vita e di apprendere le competenze pratiche necessarie per attuare con successo programmi critici per la sicurezza alimentare e per la conservazione e il ripristino delle foreste".

Nuova Fellowship in Reimagining Nature Finance and Inclusive Capitalism

L'evento ha segnato anche il lancio della “Fellowship for Reimagining Nature Finance and Inclusive Capitalism”, in collaborazione con la Fondazione ERANDA Rothschild. La Fellowship mira ad accelerare la transizione verso una bioeconomia circolare.

Lady Lynn Forester de Rothschild, CEO di E.L. Rothschild LLC, ha dichiarato: "Siamo lieti di lanciare la Sir Evelyn de Rothschild Fellowship for Reimagining Nature Finance and Inclusive Capitalism in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance. La Sir Evelyn de Rothschild Fellowship mira a reinventare la finanza della natura come un acceleratore critico del cambiamento economico per affrontare le pressanti sfide sociali, economiche e ambientali del nostro tempo. È un lavoro urgente e la CBA si trova nella posizione ideale per guidarlo".

Marc Palahi, CEO della Circular Bioeconomy Alliance, ha aggiunto: "La Fellowship esplorerà nuovi approcci come parte di una visione più ampia, che richiede anche un cambiamento di mentalità all'interno del settore finanziario, per passare ad un'economia positiva per la natura, che pensa alla natura come vero motore per una prosperità a lungo termine."