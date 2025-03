“Abitare la Memoria”, tappa alla Casa Natale di Michelangelo

Arezzo, 29 marzo 2025 – Seconda tappa per il progetto di residenze artistiche per attori, registi e drammaturghi “Abitare la Memoria”, a cura di Lisa Capaccioli in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il territorio toscano e la rete museale toscana, realizzando appunto all’interno di alcune delle Case della Memoria della Toscana una serie di performance teatrali, gratuite per il pubblico.

Dopo i primi due appuntamenti alla Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa (FI) e alla Casa Buonarroti di Firenze, domenica 30 marzo (ore 11:30, 15:30 e 17) il progetto farà tappa alla casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Ar). Il pubblico potrà assistere a una performance itinerante che interesserà diversi luoghi della casa. In ogni stanza ci saranno momenti teatrali dedicati, ciascuno dei quali avrà come guida uno dei cinque sensi, mentre il contenuto di ogni pezzo teatrale o intervento artistico avrà come tema le Case della Memoria e i Grandi personaggi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: www.casanatalemichelangelo.it.

«L’evento rientra nelle celebrazioni per il 550° anniversario della nascita di Michelangelo: ospitare proprio nella casa in cui è nato una residenza artistica ci è sembrato un bellissimo modo per rendergli omaggio – dichiarano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Un’occasione unica che unisce conoscenza ed esperienza, e che darà al pubblico la possibilità d’immergersi a pieno nell’atmosfera di un luogo già di pe sé profondamente affascinante».

Ecco gli artisti coinvolti nel progetto che vede come tutor Claudio Rosati: Lisa Capaccioli ideatrice del progetto, regista e drammaturga; Francesco Dendi attore e sound designer; Daisy Phillips danzatrice; Lorenza Fantoni attrice e cantante; Marco Di Giorgio attore e drammaturgo; Charlotte Landini artista visuale e performer; David Richiusa: video maker e sound designer.

Il progetto “Abitare la Memoria” è realizzato con la collaborazione del Comune di Lastra a Signa, del Comune di Caprese Michelangelo, del Museo Enrico Caruso e di Casa Buonarroti e con il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e di Fondazione CR Firenze.