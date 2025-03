A1, chiuso per una notte il tratto Firenze Sud-Incisa Reggello nelle due direzioni. Le alternative

Firenze, 26 marzo 2025 – Autostrade per l’Italia informa che sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22 di sabato 29 alle 6 di domenica 30 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, (Roma e Firenze/Bologna), per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto.

Con un'ora di anticipo, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti Ovest" e "Chianti Est", che si trovano in quel tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia questi itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.