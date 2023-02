A Vicchio la scuola di musica è gratis: corsi fino a giugno

Corso di musica a Vicchio

Vicchio (Firenze), 7 febbraio 2023 - Piacciono i corsi di sax, tromba, trombone e clarinetto rivolti a bambini e ragazzi. Vista la numerosa partecipazione alle prime tre lezioni gratuite di avvicinamento allo strumento musicale, l'Amministrazione comunale, la Vicchio Folk Band e l'Istituto Comprensivo di Vicchio hanno deciso di proseguire con “Giotto Kids Music” e farlo divenire appuntamento fisso fino a giugno.



I corsi si terranno sempre il sabato mattina, dalle 10 alle 12, al Teatro Giotto, gratuiti. Un ringraziamento speciale al maestro Antonio Vecchio e a tutta la Vicchio Folk Band per mettere a disposizione dei più piccoli competenze e passione e per permettere loro di avvicinarsi al mondo della musica e di appassionarsi a uno strumento. È partito a Vicchio "Giotto Kids Music in Teatro", il progetto promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Vicchio Folk Band e l'Istituto comprensivo e rivolto ai bambini, per imparare a suonare tromba, trombone, sax e clarinetto. E ha avuto fin da subito un ottimo riscontro. Un modo per avvicinarsi alla cultura musicale, apprendere uno strumento a fiato e pian piano entrare come nuovo elemento nella banda vicchiese, mantenendo così viva una tradizione popolare e una storia che dura da oltre un secolo. “Questi corsi - sottolinea Antonio Vecchio, maestro della Vicchio Folk Band - hanno la finalità di far avvicinare i nostri bambini e ragazzi di Vicchio alla musica attraverso la conoscenza di strumenti musicali a fiato, ossia, tromba, trombone, sax e clarinetti gentilmente concessi in comodato d'uso dall'Istituto comprensivo. I corsi saranno svolti in teatro in lezioni di gruppo”. Alla presentazione del progetto è stata espressa soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Daniela Conte per "questa nuova collaborazione con l'Amministrazione comunale e la comunità che va a integrare anche il percorso portato avanti dall'indirizzo musicale". “La Vicchio Folk Band ha una storia che viene da lontano, è ultracentenaria e come Amministrazione comunale – aveva sottolineato l’assessore alla Cultura Sandra Pieri - vogliamo dare una mano perché continui con vitalità la sua attività. E lo vogliamo fare dando la possibilità a bambini e ragazzi di fare una esperienza musicale e magari appassionarsi ed esprimere la propria attitudine e potenzialità”.

