“A Taste of Tuscany” a Londra: presentato alla stampa inglese l’Ambito Turistico della Valdichiana Aretina

Arezzo, 13 luglio 2023 – La mostra “Signorelli 500” e i percorsi archeologici e artistici: sono stati questi i prodotti turistici presentati dall’Ambito Valdichiana Aretina in occasione dell’evento “Taste of Tuscany”, organizzato da Toscana Promozione Turistica, che si è tenuto il 26 giugno a Londra.

L’evento media si è svolto al Ristorante Il Borro Tuscan Bistro a Londra, e ha ospitato oltre trenta tra giornalisti, influencer e blogger. L’obiettivo era quello di presentare alla stampa locale la regione Toscana, attraverso il racconto di dieci Ambiti, tra cui quello della Valdichiana Aretina.

La presentazione della DMC si è focalizzata sul Prodotto Arte e Cultura, a cominciare dalla mostra Signorelli 500 in corso a Cortona. È stato illustrato il percorso espositivo e l’importanza che la città di Cortona ha avuto per Luca Signorelli, uno degli artisti più influenti del Rinascimento in Italia, che ha ispirato artisti del calibro di Raffaello e Michelangelo.

Inoltre è stato presentato l’importante patrimonio storico e artistico del territorio, a cominciare dal MAEC (Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona), il Parco Archeologico del Sodo, il Museo Archeologico di Castiglion Fiorentino, il Museo Civico di Lucignano e la Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Civitella in Val di Chiana.

Ai media è stato fornito il materiale informativo dell’Ambito in forma digitale, in lingua inglese per scoprire questa terra caratterizzata da bellissimi paesaggi, tradizioni secolari, storia e cultura.

“Aver preso parte all’iniziativa organizzata da Toscana Promozione Turistica è stata un’importante opportunità di racconto per la nostra destinazione che conferma come il mercato inglese sia interessato a vivere la nostra terra, ricca di sapori e di saperi, conosciuta in antichità come il granaio d’Etruria” ha commentato Luciano Meoni, sindaco di Cortona, comune capofila dell’Ambito Valdichiana Aretina.