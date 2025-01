Arezzo, 29 gennaio 2025 – A San Giovanni Valdarno gli eco-informatori per dare tutte le info utili sul corretto conferimento dei rifiuti

A partire da lunedì 3 e per tutto il mese di febbraio, personale appositamente formato da Sei Toscana presidierà le postazioni di raccolta e si occuperà di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti

Proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Dopo gli incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di moltissimi cittadini, a partire dalla prossima settimana, da lunedì 3, e per tutto il mese di febbraio, inizierà anche l’attività degli eco-informatori, personale appositamente formato da Sei Toscana, che si occuperà di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme a Sei Toscana – commenta il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – prevede il coinvolgimento di tutta la comunità. Abbiamo già avuto modo di incontrare tante persone durante le iniziative pubbliche dello scorso autunno e con questa ulteriore attività cercheremo di far arrivare al maggior numero di persone possibili le informazioni necessarie al corretto conferimento dei rifiuti e all’utilizzo dei nuovi cassonetti per raggiungere gli obiettivi in termini di ulteriore aumento della percentuale di raccolta differenziata e di tutela ambientale che ci siamo prefissati”.

Gli eco-informatori presidieranno le postazioni di raccolta del comune per tutto il mese di febbraio fino ai primi giorni di marzo, dal lunedì al sabato, secondo un calendario concordato dal Comune con Sei Toscana. L’attività inizierà da lunedì 3 febbraio partendo da via Vetri Vecchi (dalle 8 alle 9) per proseguire poi in via Fornaci Madii (dalle 9 alle 10) e in via Borro della Madonna (dalle 10 alle 11 di fronte al parcheggio, dalle 11 alle 12 nella strada interna e dalle 12 alle 13 all’interno del parcheggio) per finire poi in via Borro dei Barulli (dalle 13 alle 14).

Sulla pagina Facebook del comune, saranno pubblicate, giornalmente, le presenze degli eco-informatori nel territorio con orari e postazioni.

È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori per il corretto conferimento dei propri rifiuti (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLeg&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&index=15)