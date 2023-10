A Castiglion Fiorentino il premio ELoGE per la governance dal Consiglio d’Europa

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Non è mancarta un po’ di emozione all’assessore Francesca Sebastiani quando, lo scorso sabato, a Milano, ha ritirato il premio ELOGE, il riconoscimento europeo destinato alle amministrazioni locali che hanno seguito un percorso per la governance d’eccellenza. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio Regionale della Lombardia durante la quale è stato consegnato un dodecaedro di cristallo dove, su ciascuna faccia, è inciso uno dei 12 principi del Buon Governo Democratico.

“E’ un premio che riconosce il buon governo e corona un lungo lavoro che ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità dai dipendenti comunali al singolo cittadino” dichiara l’assessore Sebastiani.

Per il comune di Castiglion Fiorentino si tratta di un’ulteriore conferma del percorso iniziato alcuni anni fa. Il primo conferimento, infatti, è stato consegnato nel mese di dicembre del 2022 e in quell’occasione la cerimonia si era tenuta a Venezia.

“ELoGE è soprattutto uno strumento per i Comuni per comprendere i propri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare quest’ultime nel modo più efficiente ed efficace” spiega il vice sindaco, Devis Milighetti, che aggiunge “ il premio ha, inoltre, come obiettivo la massima diffusione e applicazione dei dodici principi europei di buona governance: partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturale e coesione sociale, responsabilità. Per i piccoli comuni come Castiglion Fiorentino è di fondamentale importanza lo scambio di buone pratiche per rafforzare sia la rete di ELoGe che il potenziamento delle relazioni e la collaborazione con i cittadini”.