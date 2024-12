Arezzo, 30 dicembre 2024 – A Casa Thevenin la certificazione ISO 45001

Il presidente Sarri: “Un riconoscimento importante per il grande lavoro fatto dalla Fondazione”

Un bel regalo di Natale per Casa Thevenin che proprio nei giorni di festa ha ottenuto e ricevuto dalla società di certificazione SGS la ISO 45001, ovvero lo standard internazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, progettato per proteggere dipendenti e ospiti da incidenti e malattie legate al lavoro. Una certificazione che segue la ISO 9001 che definisce i requisiti per implementare e mantenere nel tempo un sistema di qualità, ottenuta dalla fondazione a giugno 2024. “Siamo davvero soddisfatti – ha commentato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. - Le due certificazioni ottenute riconoscono il grande lavoro fatto dalla fondazione in questi anni in particolare per la progettazione ed erogazione dei servizi in favore delle donne in situazioni di disagio, minorenni sole, ragazze madri. Un grande risultato che desideriamo condividere con la Città, da sempre vicina alla nostra realtà”.