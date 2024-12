Arezzo, 6 dicembre 2024 – 70 anni del Laboratorio Orafo Sanarelli: la tradizione dell’artigianato che si rinnova

70 anni di eccellenza: il Laboratorio Orafo Sanarelli racconta la sua storia

Da tre generazioni il laboratorio orafo Sanarelli rappresenta un’eccellenza artigianale ad Arezzo, unendo tradizione, innovazione e passione per il gioiello

Era il 1954 quando Nando Sanarelli decise di fondare il suo laboratorio orafo artigianale ad Arezzo. Dopo aver acquisito esperienza nelle aziende orafe locali del dopoguerra, tra cui la celebre UNO a ERRE, si mise in proprio, servendo sia clienti privati della città sia gioiellerie in tutta la Toscana. Grazie alla sua maestria come incisore, incastonatore e cesellatore, Nando divenne un vero maestro orafo, consolidando la reputazione del laboratorio.

La passione per l’arte orafa passò presto al figlio Alberto, che crebbe nel laboratorio imparando il mestiere durante le vacanze scolastiche. Alberto racconta: “Creare un gioiello dal nulla o restaurare un pezzo antico è un lavoro che appassiona e dà grande soddisfazione.” Sotto la sua guida, l’attività si è evoluta, iniziando a commercializzare produrre anche semilavorati per gioiellerie e ampliando il raggio d’azione a tutto il centro Italia.

Uno degli aspetti più significativi del lavoro del Laboratorio Orafo Sanarelli è la fiducia che i clienti ripongono nel laboratorio, affidandogli i propri gioielli, spesso carichi di valore affettivo. “Ogni oggetto racconta un passato,” spiega Alberto, “e il nostro compito è trattarlo con la massima cura, restaurandolo e riportandolo al suo splendore originale.”

Inoltre, il laboratorio è in grado di creare oggetti unici da zero, partendo da pietre preziose o da idee fornite dai clienti. Questa capacità di trasformare un concetto in realtà rende il laboratorio un vero punto di riferimento per chi cerca gioielli esclusivi e personalizzati.

Negli ultimi anni, il laboratorio ha accolto una nuova generazione con l’arrivo di Marco Severi, genero di Alberto. Con un background nel settore orafo e una passione per il design e la tecnologia, Marco ha introdotto strumenti come il laser per incisioni e saldature e i pantografi computerizzati, portando un tocco moderno alla tradizione artigianale. “Abbiamo ridotto i tempi di lavoro e possiamo intervenire con precisione su gioielli delicati,” spiega Marco, “ma il cuore del lavoro resta sempre manuale.”

Marco racconta con entusiasmo il suo ingresso nel Laboratorio Orafo Sanarelli: “Entrare a far parte di questa famiglia è stato un onore, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Pur avendo già esperienza nel settore orafo, qui ho scoperto una dimensione diversa, fatta di artigianalità pura e attenzione al cliente. Lavorare su pezzi unici, spesso carichi di valore affettivo, è una sfida che richiede precisione, passione e grande rispetto per il cliente e per il gioiello stesso. Ogni giorno è un’occasione per crescere e perfezionare un’arte che unisce tradizione e innovazione.” Grazie alle sue competenze tecniche e alla sua passione, Marco ha portato un nuovo impulso al laboratorio, contribuendo a modernizzare i processi senza mai perdere di vista l’essenza artigianale del lavoro.

A differenza delle fabbriche che producono in serie, il Laboratorio Orafo Sanarelli si dedica a pezzi unici, spesso di grande valore affettivo per i clienti. “Ogni gioiello ha una storia,” racconta Marco, “e questo rende il nostro lavoro speciale e irripetibile.” Il rapporto diretto con il pubblico è un altro elemento distintivo: accogliere i clienti, ascoltare le loro storie e offrire soluzioni personalizzate è parte integrante della filosofia del laboratorio.

Dopo 70 anni, il laboratorio Orafo Sanarelli continua a rappresentare un punto di riferimento per l’artigianato di qualità ad Arezzo, combinando la cura per i dettagli della tradizione con l’efficienza delle tecnologie moderne. Un esempio perfetto di come passione e innovazione possano convivere, portando avanti un’eredità familiare con uno sguardo rivolto al futuro.