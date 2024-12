6 dicembre, la notte prima degli esami è a Firenze: concerto evento di Venditti

Firenze, 5 dicembre 2024 – L'intramontabile “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti compie 40 anni, è ancora la colonna sonora dei maturandi, e stasera il suo autore celebrerà questo speciale compleanno a Firenze con un concerto evento al Mandela Forum.

A fare il punto sulle tracce musicali più ascoltate dagli studenti nel 2024 è stato il portale Skuola.net. È emerso che nessuno riesce a scalfire il brano di Venditti, ancorato saldamente al podio da decenni. Alla vigilia degli esami di maturità per ben 9 diplomandi su 10 la colonna sonora resta “Notte prima degli esami”, capace di scalzare brani come “We are the Champions” dei Queen e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd.

Riparte stasera dal Mandela Forum di Firenze il progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” con cui Antonello Venditti celebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore”. Dopo la data inaugurale all’Arena di Verona e il lungo tour estivo, sono ora i palasport ad aprire le porte al cantautore capitolino. Venditti e la sua superband porteranno sul palco i brani dell'album “Cuore”, a partire dall’immensa “Notte prima degli esami", seguita da “Mai nessun video mai”, “Qui”, “Non è la cocaina”, “Ci vorrebbe un amico” e altre pepite. In scaletta non mancheranno successi da altri album, come “Bomba o non bomba”, “Sotto il segno dei pesci”, “Sara”.

“Cuore” ha segnato la storia della musica italiana, è un album denso che offre nelle sue otto tracce una panoramica delle sfaccettature della vita umana, dalle relazioni personali agli eventi storico-sociali. In particolare, l'album contiene "Notte prima degli esami" brano che è diventato un vero inno generazionale. Sin dalla sua uscita, la canzone ha avuto un enorme successo ed è riuscita ad attraversare diverse generazioni. Un valore culturale e sociale importante che ha portato il progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” ad ottenere il patrocinio del Ministero della Cultura. In occasione del 40ennale, lo scorso giugno è uscita la ristampa speciale dell’album intitolata “Cuore 40th Anniversary Edition” per Heinz Music/Sony Music Italy. Oltre alle otto canzoni originali in versione rimasterizzata, il disco aggiunge l’inedito ”Di' una parola”, realizzato da Venditti sulla musica del brano “Say Something” del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera.